Nova febre na Netflix: esta é a série de apenas 8 episódios que todo mundo está maratonando

Se você gosta de séries que misturam drama juvenil, esportes e suspense, essa pode ser sua próxima obsessão - Foto: Divulgação

As séries espanholas já provaram sua força mundo afora, conquistando plateias com histórias envolventes e elencos carismáticos. Agora, a nova aposta da Netflix que vem chamando atenção é Olympo, um drama esportivo recheado de tensão, rivalidade e mistério.

Com apenas uma temporada e 8 episódios, a produção é perfeita para quem adora maratonar uma série inteira no fim de semana. A trama combina os bastidores do alto rendimento esportivo com uma investigação que promete prender o público do início ao fim.

Qual é a história de Olympo?

Ambientada em um rigoroso Centro de Treinamento nos Pirineus, a série acompanha um grupo de jovens atletas que vivem sob extrema pressão para alcançar a elite do esporte espanhol. Nesse ambiente, onde talento, ambição e limites éticos se misturam, o preço da vitória pode ser alto demais.

A protagonista é Amaia, capitã da equipe de nado sincronizado. Obcecada pela perfeição, ela sempre exigiu o máximo de si e das colegas. Mas tudo muda quando sua melhor amiga, Núria, surpreende com uma evolução física impressionante e inesperada.

Desconfiada, Amaia começa a investigar por conta própria e logo percebe que o fenômeno não é um caso isolado. Outros atletas começam a apresentar melhoras repentinas, enquanto alguns sofrem com problemas de saúde misteriosos. Aos poucos, ela descobre que há algo muito errado acontecendo por trás das competições e treinamentos.

O que parecia ser só uma história sobre rivalidade esportiva se transforma em um suspense sobre manipulação, segredos e até possíveis fraudes envolvendo desempenho físico.

Quem está no elenco de Olympo?

| Foto: Divulgação

O elenco de Olympo reúne jovens talentos já conhecidos do público. No papel principal, Clara Galle, famosa pela franquia Através da Minha Janela e pelo drama Não Nos Calaremos.

Outro destaque é Nuno Gallego, que participou recentemente de Gangues da Galícia e da última temporada de Elite.

Também estão na série:

Agustín Della Corte (A Sociedade da Neve)

María Romanillos (Consequências)

Melina Matthews (Infidelidade)

Olympo está disponível no catálogo da Netflix, e se você gosta de séries que misturam drama juvenil, esportes e suspense, essa pode ser sua próxima obsessão.