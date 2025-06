Você teria coragem? O filme de terror que fez gente vomitar no cinema chegou ao Prime Video

Ambulâncias, vômitos e pânico: terror insano traumatizou espectadores - Foto: Divulgação

Quando o assunto é terror extremo, a franquia Terrifier virou uma verdadeira lenda moderna. Principalmente o segundo filme da série, que fez muita gente literalmente passar mal nas salas de cinema ao redor do mundo. Durante as sessões de estreia, foram registrados desmaios, vômitos e até casos de pessoas precisando de atendimento médico emergencial.

Nas redes sociais, espectadores relataram o pânico vivido nas salas: “Meu amigo desmaiou no meio da sessão e uma ambulância teve que ser chamada. Recomendo demais!”, escreveu um internauta. Outro descreveu um verdadeiro caos: “O cara atrás de mim desmaiou em cima da minha poltrona, outro saiu correndo dizendo que estava enjoado e, na saída, escutei alguém vomitando alto no banheiro.”

Diretor do filme fez alerta

O próprio diretor, Damien Leone, não ficou indiferente às reações do público. Criador de toda a franquia e do personagem Art, o Palhaço, ele chegou a pedir cautela para quem pensava em assistir ao filme sem preparo. “Não quero ninguém se machucando ou desmaiando. Quem assistir ao primeiro filme vai ter uma ideia do que esperar”, disse em entrevista.

E a comparação com o primeiro longa faz sentido. A famosa cena da serra elétrica de Terrifier (2016) já tinha chocado os fãs, mas o segundo capítulo decidiu ir ainda mais longe. Segundo Leone, o objetivo era justamente superar o nível de brutalidade que marcou a franquia.

A preocupação com os espectadores foi tanta que os produtores emitiram um alerta oficial antes de algumas exibições. O aviso era direto: “Este filme contém violência gráfica extrema. Pessoas com estômago fraco devem ter cuidado. Já houve relatos de desmaios e vômitos.”

Apesar (ou por causa) de toda a polêmica, Terrifier 2 foi um sucesso comercial estrondoso. Produzido com um orçamento modesto de 250 mil dólares, arrecadou mais de 15 milhões nos cinemas. O terceiro filme seguiu a mesma linha e agora o quarto longa já está em produção, prometendo elevar ainda mais o nível de gore.

Qual é a história de Terrifier 2?

Na trama de Terrifier 2, acompanhamos o retorno de Art, o Palhaço, um ano após os eventos do primeiro filme. Desta vez, o assassino sobrenatural persegue a jovem Sienna (Lauren LaVera) e seu irmão mais novo, Jonathan (Elliott Fullam), na noite de Halloween. O filme mistura horror físico, tortura gráfica e uma atmosfera de pesadelo que não dá trégua ao espectador.

Onde assistir Terrifier 2?

Para quem quiser - e tiver coragem ou estômago de assistir -, o filme já está disponível no catálogo do Prime Video.