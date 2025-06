Os 6 filmes gravados na Bahia que você precisa ver antes de morrer

DIA DO CINEMA BRASILEIRO

Deus e o Diabo na Terra do Sol - Foto: Divulgação

Neste 19 de junho, Dia do Cinema Brasileiro, é impossível não lembrar que a Bahia é um dos maiores celeiros de talentos e histórias do audiovisual nacional. Terra de nomes como Glauber Rocha, Wagner Moura e Lázaro Ramos, o estado é cenário de obras que marcaram gerações e ajudaram a construir a identidade do nosso cinema.

Do clássico Cinema Novo aos filmes contemporâneos que dialogam com questões sociais e afetivas, como Ó Paí Ó, a Bahia segue sendo plano de fundo, e muitas vezes personagem principal, de produções que merecem ser revisitadas ou descobertas por quem ama cinema.

Separamos aqui 6 filmes brasileiros gravados na Bahia que você precisa assistir pelo menos uma vez na vida:

1. O Pagador de Promessas (1962)

Primeiro e único filme brasileiro a ganhar a Palma de Ouro em Cannes, o longa dirigido por Anselmo Duarte é um marco da nossa cinematografia. A história de Zé do Burro, que percorre quilômetros carregando uma cruz até Salvador para cumprir uma promessa, mistura religiosidade, intolerância e luta de classes.

Onde assistir: Globoplay e Prime Video

2. Deus e o Diabo na Terra do Sol (1964)

Dirigido por Glauber Rocha, um dos maiores nomes do Cinema Novo, o filme retrata a saga de um vaqueiro perseguido após matar o patrão. As paisagens áridas da Bahia servem como cenário para um Brasil mítico e violento, onde fé e revolta caminham lado a lado.

Onde assistir: Globoplay e Prime Video

3. Cidade Baixa (2005)

Com atuações memoráveis de Wagner Moura, Lázaro Ramos e Alice Braga, o filme mergulha na vida marginal de Salvador. Amor, amizade, ciúme e sobrevivência são os fios condutores da história de Deco, Naldinho e Karinna, personagens que transitam entre a Ribeira, o Porto e a periferia da cidade.

Onde assistir: Netflix e Globoplay

4. Café com Canela (2017)

Premiado no Brasil e no exterior, o filme dirigido por Glenda Nicácio e Ary Rosa narra a reaproximação entre duas mulheres negras, Margarida e Violeta, num processo delicado de cura emocional. O Recôncavo Baiano é o cenário que embala essa história de afeto, luto e recomeços.

Onde assistir: Globoplay e Prime Video

5. Café, Pepi e Limão (2022)

Uma das produções mais recentes da lista, o filme aborda temas como racismo, pobreza e amizade entre jovens negros na Bahia. Café, Pepi e Limão vivem realidades duras, mas encontram força uns nos outros para enfrentar as dores da juventude em Salvador.

6. Meteorango Kid – Herói Intergalático (1969)

Uma verdadeira pérola do cinema underground brasileiro. Dirigido por André Luiz Oliveira, o filme mistura delírio, política e contracultura em plena Salvador dos anos 60. Acompanhamos um dia na vida de Lula, um universitário que transita entre a alienação e o desejo de liberdade.

Onde assistir: completo no YouTube