10 filmes brasileiros com reviravoltas que vão explodir sua cabeça

Cena de O Lobo Atrás da Porta - Foto: Divulgação

O Dia do Cinema Brasileiro, celebrado nesta quinta-feira, 19, é mais uma oportunidade de enaltecer, divulgar e valorizar as obras produzidas no país. Essa também é uma excelente chance de conhecer novos filmes nacionais. E nada melhor do que desbravar longas que normalmente não recebem uma divulgação tão forte e expressiva quanto um ‘Ainda Estou Aqui’, por exemplo.

Pensando nisso, o Portal A TARDE preparou uma lista com 10 filmes de terror, suspense e drama que têm reviravoltas de explodir a cabeça. A curadoria conta com títulos como ‘Uma Família Feliz’, ‘O Animal Cordial’, ‘O Lobo Atrás da Porta’, entre outros.

Confira a lista completa:

O Animal Cordial (2017)

Inácio (Murilo Benício) é o dono de um restaurante de classe média que não gosta de seus funcionários. Quando o estabelecimento é assaltado com clientes ainda no local, Inácio e a garçonete Sara (Luciana Paes) embarcam em uma sangrenta matança.

Onde assistir: Prime Video

Uma Família Feliz (2024)

Baseado no livro homônimo de Raphael Montes (Bom Dia, Verônica), o longa acompanha Eva (Grazi Massafera), que acaba de dar à luz e sofre com uma angustiante depressão pós-parto, que transforma a sua vida, outrora perfeita, em um tormento. Quando o filho aparece machucado, Eva entra em desespero, acreditando ser a responsável pelo acontecido, mesmo não tendo nenhuma memória. Porém, a sua situação piora ainda mais quando uma das enteadas também aparece com sinais de agressão e até o seu marido, Vicente (Reynaldo Gianecchini), fica contra ela.

Onde assistir: Prime Video

As Boas Maneiras

Ana (Marjorie Estiano) contrata Clara (Isabél Zuaa), uma solitária enfermeira moradora da periferia de São Paulo, para ser babá de seu filho ainda não nascido. Conforme a gravidez vai avançando, Ana começa a apresentar comportamentos cada vez mais estranhos.

Onde assistir: Prime Video

Abraço de Mãe (2017)

Protagonizado por Marjorie Estiano, Abraço de Mãe é ambientado durante a enchente de 1996, que atingiu principalmente o bairro de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, deixando pelo menos cinquenta vítimas soterradas, quase dois mil desabrigados e até uma epidemia de leptospirose. Esse pano de fundo ambienta a história de um jeito que funciona bem para construir aos poucos o aspecto do horror, ligado diretamente ao desastre ambiental.

Onde assistir: Netflix

O Lobo Atrás da Porta (2013)

O desaparecimento de uma criança faz seus pais, Bernardo (Milhem Cortaz) e Sylvia (Fabíula Nascimento), irem até uma delegacia. O caso fica a cargo do delegado, que resolve interrogá-los separadamente. Logo descobre que Bernardo mantinha uma amante, Rosa (Leandra Leal), que é levada à delegacia para averiguações. A partir de depoimentos deles, o delegado descobre uma rede de mentiras, amor, vingança e ciúmes envolvendo o trio.

Onde assistir: filme está disponível para compra ou aluguel no Prime Video

Bacurau (2019)

Pouco após a morte de dona Carmelita, os moradores de um pequeno povoado localizado no sertão brasileiro, chamado Bacurau, descobrem que a comunidade não consta mais em qualquer mapa. Aos poucos, percebem algo estranho na região: enquanto drones passeiam pelos céus, estrangeiros chegam à cidade pela primeira vez. Quando carros se tornam vítimas de tiros e cadáveres começam a aparecer, os habitantes chegam à conclusão de que estão sendo atacados.

Onde assistir: Globoplay



Propriedade (2022)

Malu Galli interpreta Tereza, uma estilista atormentada pela violência urbana. Ela é levada pelo marido para descansar alguns dias na fazenda da família. O homem tem planos de transformar o local em um hotel, desconsiderando os funcionários que trabalham lá há várias gerações. Uma enorme tensão se estabelece entre patrões e empregados, obrigando Tereza a se trancar em um carro blindado para fugir do motim dos trabalhadores.

Onde assistir: Netflix



A Jaula (2022)

Djalma (Chay Suede) invade o carro de luxo do médico Henrique (Alexandre Nero). Mas o automóvel é uma armadilha. Cansado de ser constantemente roubado, Henrique fez de seu carro uma espécie de prisão de onde não é possível sair. As portas não abrem. Não há como se comunicar com quem transita pela rua: ninguém ouve os gritos, nem enxerga o que se passa dentro do carro.

Onde assistir: Netflix

Morto Não Fala (2018)

Stênio (Daniel de Oliveira) é plantonista noturno no necrotério de São Paulo, ele possui um dom paranormal de falar com os mortos. Quando as confidências que ouve dos mortos revelam segredos de sua própria vida, Stênio desencadeia uma maldição que traz perigo e morte.

Onde assistir: disponível para aluguel ou compra no Globoplay

O Clube dos Canibais (2018)

Otávio (Tavinho Teixeira) e Gilda (Ana Luíza Rios) são da elite brasileira e membros do Clube dos Canibais. Os dois têm como hábito, comer seus funcionários. Quando Gilda acidentalmente descobre o segredo do líder do clube, ela acaba colocando sua vida e a de seu marido em perigo.

Onde assistir: Prime Video