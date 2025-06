Extermínio e mais: veja o que está passando no cinema em Salvador

Extermínio: A Evolução é a principal estreia da semana - Foto: Divulgação

Os cinemas de Salvador oferecem uma programação rica e variada, com opções para todos os públicos. Entre os grandes lançamentos, destacam-se filmes de ação eletrizantes, filmes de terror e produções para toda a família. Embora ‘Extermínio: A Evolução’ seja a estreia mais aguardada da semana, a diversidade de filmes em cartaz garante alternativas que vão desde histórias repletas de ação até obras mais reflexivas.

Para quem está em busca de um bom filme para assistir, o Cineinsite A TARDE montou uma lista com os principais títulos em exibição, incluindo resumos e trailers para ajudar na escolha.

Horários, cinemas e mais: acesse o Cineinsite AQUI e veja onde os filmes estão passando.

EXTERMÍNIO: A EVOLUÇÃO

Em Extermínio: A Evolução, a história segue um grupo de sobreviventes que vive em uma ilha há quase três décadas após o vírus da raiva ter escapado de um laboratório. Quando um membro da ilha embarca em uma missão no continente, ele e o grupo descobrem segredos, maravilhas e horrores que transformaram não apenas os infectados, mas também outros sobreviventes, revelando novas mutações e a evolução do vírus.

ELIO

Elio, um garoto oprimido com uma imaginação fértil, acaba sendo transportado acidentalmente para o Comuniverso. Identificado por engano como o embaixador da Terra para o resto do universo, Elio precisará formar novos laços com excêntricas formas de vida alienígenas, sobreviver a uma série de tribulações terríveis e, de alguma forma, descobrir quem ele realmente está destinado a ser.

A ODISSEIA DE ENÉIAS

Enea e Valentino, amigos de longa data, vítimas e criadores de um mundo corrupto, são movidos por uma vitalidade incorruptível. Além do tráfico de drogas, festas, e os limites das regras, do outro lado da moralidade, há um mar cheio de humanidade e símbolos complexos. Enea e Valentino vão sobrevoá-lo até as consequências mais extremas. É no meio das frestas do quotidiano que a aventura que, para os outros parecerá criminosa, para eles é, e será, acima de tudo, uma aventura de amizade e amor.

TRÊS AMIGAS

Em Três Amigas, Joan percebe que não está mais apaixonada por Victor e sofre com a culpa de continuar em um relacionamento sem amor. Sua melhor amiga, Alice, tenta consolá-la, dizendo que ela própria também não sente mais paixão por seu namorado, Eric, mas que, ainda assim, o relacionamento segue bem. O que Alice não sabe é que Eric está tendo um caso com Rebecca, amiga em comum das duas. Quando Joan finalmente cria coragem para terminar com Victor, ele desaparece misteriosamente. A partir daí, a vida das três amigas toma rumos inesperados. Um retrato leve e bem-humorado sobre os dilemas do amor, da amizade e das pequenas (ou grandes) desonestidades do dia a dia.

COMO TREINAR O SEU DRAGÃO

Filho cheio de imaginação, mas negligenciado, do Chefe Stoico, Soluço desafia séculos de tradição quando faz amizade com Banguela, um temido dragão Fúria da Noite. Seu vínculo improvável revela a verdadeira natureza dos dragões, desafiando os próprios fundamentos da sociedade viking.

JUNE E JOHN

Fascinado por uma mulher enigmática que rouba sua atenção, um homem comum cuja vida é marcada pela monotonia se vê imerso em um romance intenso que o arrasta para uma jornada imprevisível.

MISSÃO IMPOSSÍVEL: O ACERTO FINAL

Ethan Hunt e sua equipe estão em uma missão para encontrar e destruir uma inteligência artificial conhecida como The Entity. A viagem ao redor do mundo dá origem a cenas de ação incríveis e mais de uma reviravolta inesperada.

BAILARINA

A história de uma jovem assassina nas tradições dos Ruska Roma que decide buscar vingança contra aqueles que destruíram sua família.

LILO & STITCH

Uma menina havaiana solitária faz amizade com um alienígena fugitivo, ajudando a remendar sua família fragmentada.

Para conferir mais detalhes sobre os filmes em cartaz, horários e salas, acesse o Cineinsite A TARDE e programe sua próxima ida ao cinema!