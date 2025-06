Morte de ator de Friends tem desdobramento chocante

Matthew Perry interpretou Chandler em ‘Friends’ - Foto: AFP

O médico Salvador Plasencia, principal acusado pela overdose de cetamina que matou o ator norte-americano Matthew Perry, o Chandler de ‘Friends’, em outubro de 2023, vai se declarar culpado. O artista fazia uso da substância em sessões terapêuticas supervisionadas, mas passou a adquirir a droga de maneira ilegal após os médicos negarem o aumento da dose.

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos disse, na segunda-feira, 16, que Salvador concordou “em se declarar culpado de quatro acusações de distribuição de cetamina, que podem resultar em uma pena máxima de 40 anos de prisão federal”.

Perry lutava contra o vício há anos e já havia abordado os desafios de manter a sobriedade em sua autobiografia, ‘Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível: As memórias do astro de Friends’. A droga que o matou, cetamina, é um analgésico utilizado em humanos e animais para procedimentos cirúrgicos. Em doses mínimas, ajuda no tratamento contra a depressão. No entanto, em doses maiores se transforma em droga sintética e pode causar alucinações.

Outro médico já se declarou culpado

Vale lembrar que Mark Chavez, outro médico do ator Matthew Perry, admitiu sua culpa de por fornecer ilegalmente cetamina ao astro de Hollywood. Chavez confessou ter conspirado para distribuir a droga, que, segundo a autópsia, contribuiu para os “efeitos agudos” que levaram à morte de Perry.

O juiz agendou sua sentença para 2 de abril de 2025. Chavez enfrenta uma pena máxima de até dez anos de prisão, conforme relatado pela CNN. Anteriormente, o médico havia sido libertado sob fiança de US$ 50 mil (cerca de R$ 250 mil) e concordou em renunciar à sua licença médica no estado da Califórnia, onde exercia sua profissão.

O médico foi a terceira pessoa a se declarar culpado dos cinco acusados pela morte do astro de Friends, em 28 de outubro do ano passado, aos 54 anos. Além de Chavez, outro médico, o assistente pessoal do ator e traficantes da droga foram presos.

De acordo com o site TMZ, a polícia disse que a cetamina encontrada no organismo de Perry não foi prescrita legalmente.

“Eles sabiam que o que estavam fazendo era um grande perigo para o Sr. Perry, mas fizeram mesmo assim. No final, esses réus estavam mais interessados ​​em lucrar com o Sr. Perry do que em cuidar do bem-estar dele”, disse Martin Estrada, um dos procuradores federais que atuam no caso.

Últimas palavras de Matthew Perry

Documentos obtidos pelo US Weekly mostram as últimas palavras do ator Matthew Perry. A última conversa dele foi com Kenneth Iwamasa, seu assistente pessoal e responsável por injetar a droga no ator, que tinha 54 anos.

Matthew pediu uma “dose grande” a Iwamasa. O assistente não tinha treinamento médico para administrar cetamina e teria injetado a droga repetidamente no ator. O artista teria morrido na terceira dose.

De acordo com o portal, o profissional ainda teria injetado “aproximadamente 6 a 8 doses por dia” em Matthew Perry e que Iwamasa teria encontrado Matthew Perry “inconsciente em sua residência em pelo menos duas ocasiões”. Após a terceira dose, o rapaz saiu foi resolver pendências e, quando voltou, encontrou o ator de bruços na jacuzzi.