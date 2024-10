Médico se declara culpado por overdose que matou Matthew Perry

Matthew Perry - Foto: Chris Delmas / AFP

Um ano após a morte do ator Matthew Perry, o caso teve um desfecho. O médico Mark Chavez se declarou culpado por fornecer cetamina ao astro de ‘Friends’, morto por overdose em outubro de 2023. A admissão de culpa aconteceu nesta quarta-feira, 2, no Tribunal Federal de Los Angeles.

Até a conclusão da sentença, Chavez, que concordou em entregar sua licença médica, está livre sob fiança. Em 30 de agosto, o advogado do médico afirmou que ele estava arrependido e tentava “fazer tudo para corrigir o erro”.

Além de Mark Chavez, outros dois nomes estão diretamente envolvidos com a morte do ator: Kenneth Iwamasa, assistente do ator, e Erik Fleming, outro fornecedor da droga.

Matthew Perry foi encontrado morto por Iwamasa em uma banheira de hidromassagem, no dia 28 de outubro. O assistente admitiu que injetou cetamina no ator diversas vezes, inclusive no dia do falecimento, sem treinamento médico. Os frascos da droga - cerca de 50 - foram repassados por Fleming, que também confessou a prática.

Salvador Plasencia, outro médico, e Sangha, suposta traficante conhecida como “Rainha da Cetamina”, também são investigados pela Justiça americana.