Só 7 episódios: esta minissérie intensa da Netflix ganhou 3 prêmios

Se você gosta de produções curtas, mas de impacto, a Netflix tem uma joia escondida no catálogo: Godless, uma minissérie de faroeste com apenas sete episódios que conseguiu surpreender público e crítica. Lançada em 2017, a produção ganhou três prêmios Emmy e segue conquistando novos fãs graças à sua narrativa envolvente, personagens bem construídos e uma estética de tirar o fôlego.

Godless nasceu da mente de Scott Frank, roteirista que anos depois ficaria conhecido mundialmente por criar O Gambito da Rainha. Originalmente, a história seria um filme de duas horas, mas, por mais de uma década, foi rejeitada por estúdios que consideravam o faroeste um gênero ultrapassado e pouco comercial.

A virada aconteceu quando a Netflix decidiu transformar o roteiro em uma minissérie. Com isso, o enredo ganhou mais espaço para desenvolver seus personagens e explorar o universo brutal e poético do Velho Oeste.

Uma caçada implacável e um vilarejo comandado por mulheres

A trama acompanha o fora da lei Frank Griffin, interpretado por Jeff Daniels, que atravessa o Novo México em busca de Roy Goode (Jack O’Connell), seu ex-parceiro que virou inimigo. Após um confronto, Roy, gravemente ferido, encontra abrigo na fazenda de Alice Fletcher (Michelle Dockery), uma viúva que vive à margem da sociedade.

Enquanto Griffin se aproxima, a perseguição leva os personagens até La Belle, uma cidade praticamente sem homens, devastada por um acidente em uma mina. Lá, as mulheres locais precisam enfrentar sozinhas a violência, o medo e as ameaças vindas de todos os lados.

Um dos maiores diferenciais de Godless é o protagonismo feminino em meio a um cenário tradicionalmente dominado por homens. O roteirista Scott Frank percebeu, ao longo da escrita, que as mulheres de La Belle tinham um potencial dramático muito maior do que o previsto inicialmente.

O resultado é uma série que oferece personagens femininas fortes, complexas e que desafiam os estereótipos clássicos dos filmes de faroeste. Michelle Dockery e Merritt Wever entregam atuações poderosas, dando vida a personagens com profundidade emocional e garra.

Qualidade de cinema para maratonar em um final de semana

Visualmente, Godless é um espetáculo. A fotografia explora ao máximo as paisagens áridas do Novo México, com uma iluminação natural que realça cada cena. A trilha sonora também merece destaque, criando momentos de tensão e melancolia na medida certa.

O elenco ainda conta com nomes de peso como Jeff Daniels, que ganhou o Emmy por sua atuação como o temido Griffin.

E o melhor: com apenas sete episódios, a série tem começo, meio e fim bem definidos. Nada de enrolação ou episódios que parecem "encheção de linguiça". Cada cena é essencial para a construção da história.