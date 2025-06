Você vai maratonar hoje: com apenas 8 episódios, essa série da Netflix já está no TOP 10

Com drama, ação e dilemas morais, a produção vem conquistando fãs de séries intensas e de narrativa rápida - Foto: Divulgação

Lançada na última quinta-feira, 19, O Píer (The Waterfront) já entrou para a lista de minisséries mais comentadas da Netflix. Com apenas 8 episódios, a trama acompanha a vida de uma família de pescadores da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, que se vê obrigada a entrar no mundo do crime para garantir a sobrevivência do negócio.

Com drama, ação e dilemas morais, a produção vem conquistando fãs de séries intensas e de narrativa rápida.

Série da Netflix tem inspiração em fatos reais?

O que tem chamado a atenção nas redes sociais é o fato de O Píer ter sido levemente inspirado na vida real do próprio criador da série, Kevin Williamson, famoso por roteiros de suspense como Pânico e Eu Sei o Que Vocês Fizeram no Verão Passado.

Em entrevista ao site Tudum, da própria Netflix, Williamson revelou que usou lembranças pessoais e experiências familiares como base para construir a história.

Criador de Pânico e Dawson’s Creek revela drama familiar por trás da trama

Kevin contou que vem de uma família de pescadores, e que viu de perto o impacto da crise na indústria pesqueira durante os anos 80. Para sustentar a família, o pai de Kevin acabou se envolvendo com tráfico de drogas, um episódio que marcou a infância do roteirista.

"Meu pai era um homem muito bom, mas foi tentado por coisas erradas para colocar comida na mesa. Isso pagou meus estudos e fez com que eu chegasse onde estou hoje", revelou o roteirista.

Apesar das semelhanças, os personagens de "O Píer" são fictícios. A família Buckley, protagonista da série, nunca existiu na vida real.

Não é a primeira vez que Kevin Williamson expõe sua história em uma série

Quem é fã de Dawson’s Creek talvez se lembre de um detalhe curioso. No episódio de estreia da série, a personagem Joey (Katie Holmes) revela que o pai está preso por tráfico de maconha.

O roteirista contou que essa fala foi diretamente inspirada no caso real de seu pai, que foi preso sob a mesma acusação.

Minissérie curta, mas impactante

Com episódios que duram menos de uma hora, O Píer é uma opção perfeita para maratonar em um final de semana, especialmente para quem gosta de dramas familiares com clima de tensão e reviravoltas.

A produção já venceu 3 prêmios em festivais de TV e pode ser uma boa surpresa para quem procura algo novo na Netflix.