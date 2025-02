Critics Choice Awards: saiba tudo sobre a premiação

Critics Choice Awards acontece nesta sexta-feira, 7 - Foto: Divulgação

Após dois adiamentos devido aos incêndios em Los Angeles, nos Estados Unidos, a 30ª edição do Critics Choice Awards acontece nesta sexta-feira, 7. O longa brasileiro ‘Ainda Estou Aqui’, de Walter Salles (‘Central do Brasil’), está entre os indicados da premiação, que celebra as maiores produções do cinema e da TV e é considerado um termômetro para o Oscar.

Os maiores nomeados da edição foram ‘Conclave’ e ‘Wicked’, com 11 indicações cada. Além do filme que conta com Fernanda Torres como protagonista, outra produção brasileira também está na disputa: ‘Senna’. O evento é organizado pela maior associação de críticos dos EUA e Canadá, e elegerá os melhores títulos de 2024.

Horário e onde assistir o Critics Choice Awards

No Brasil, a previsão de início é às 21h. A transmissão ao vivo será realizada pelo canal de TV TNT e pelo canal de streaming Max. A comediante e apresentadora de TV Chelsea Handler vai apresentar a 30ª cerimônia. Ela já conduziu o evento outras duas vezes.

Já entre os apresentadores que irão anunciar os vencedores das categorias tem nomes como Lupita Nyong’o, Michelle Yeoh e Kristen Bell.

Principais indicados

Entre os filmes, os mais indicados são ‘Conclave’ e ‘Wicked’, com 11 lembranças cada. Em seguida, vem ‘Duna: Parte Dois’ e ‘Emilia Pérez’, com 10 indicações. Outros nomeados são: ‘Um Completo Desconhecido’, ‘Anora’, ‘O Brutalista’, ‘Nickel Boys’, ‘Sing Sing’, e ‘A Substância’.

‘Ainda Estou Aqui’ concorre na categoria de Melhor Filme Estrangeiro e disputa com ‘Emilia Pérez’, ‘Flow’, ‘Tudo Que Imaginamos Como Luz’, ‘Kneecap’ e ‘The Seed of the Scared Fig’.

Já em relação às séries ‘Xógum: A Gloriosa Saga do Japão’ lidera a lista com seis nomeações, entre elas, nas categorias Melhor Série Dramática, Melhor Ator em Série Dramática e Melhor Atriz em Série Dramática. ‘Abbott Elementary’, ‘Disclaimer’, ‘Hacks’, ‘A Diplomata’, ‘Pinguim’ e ‘What We Do in the Shadows’ aparecem na sequência com quatro indicações cada.

‘Senna’, que chegou ao catálogo da Netflix no final de novembro, está concorrendo na categoria Melhor Série em Língua Estrangeira.