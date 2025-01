Documentário sobre Luiz Melodia ganha pré-estreia em Salvador

Diretora e outros membros da equipe estiveram na capital baiana - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

O trabalho de Luiz Melodia, um dos compositores e cantores mais importante da MPB, continua impactando novas gerações. Na noite desta segunda-feira, 13, Salvador recebeu a pré-estreia do documentário 'Luiz Melodia - No Coração do Brasil'. O evento aconteceu na Saladearte Cinema da UFBA e contou com a presença de Alessandra Dorgan, diretora da produção.

O 'doc' chega aos cinemas na quinta-feira, 16, e reúne uma coletânea de entrevistas e imagens do artista. Apesar de ser dono de hits como 'Pérola Negra' e 'Estácio, holly Estácio', a diretora aponta que o artista sofreu com o silenciamento por conta de sua postura rebelde. "Eu acho que o Luiz não respondia às expectativas do mercado fonográfico e da imprensa quando ele surgiu. Ele não se curvou a essa necessidade e esse enquadramento que tentaram fazer com ele", afirmou Alessandra Dorgan, em entrevista exclusiva ao MASSA!.

Salvador foi escolhida como a primeira cidade a exibir a obra. Durante um período de sua carreira, Luiz Melodia viveu na Bahia e foi na capital baiana que o músico protagonizou um de seus momentos mais icônicos. Montado em um burro, o cantor saiu em cortejo até o Mercado da Sete Portas.

O evento foi uma forma de divulgar o lançamento do disco 'Mico de Circo'. "É um período muito importante da carreira do Luiz. Depois do sucesso do 'Juventude Transviada', ele resolve se refugiar na Bahia e é onde ele se encontra com a Jane Reis, que ele tem o segundo filho e começa a produzir 'Mico de Circo'", comentou Alessandra.

Recentemente, o Brasil vem passando por uma onda de cinebiografias relacionadas a grandes nomes da música. Além de ser uma linguagem com a qual tem mais experiência, a diretora explicou que optou por fazer um documentário por conta da dificuldade de se produzir filmes no Brasil. "O cinema não é uma arte tão democrática. É difícil você conseguir os recursos, que as produtoras acreditem em grandes produções. Acho que o documentário é uma linguagem que me ajuda a contar melhor as histórias".