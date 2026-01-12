CELEBRAÇÃO
Elenco de O Agente Secreto celebra Globo de Ouro com roda de samba
Vídeo mostra o elenco dançando ao som de ‘Não Deixe o Samba Morrer’, clássico na voz de Alcione
Por Edvaldo Sales
Após a consagração de ‘O Agente Secreto’, no Globo de Ouro, o elenco aproveitou para celebrar as conquistas na madrugada desta segunda-feira, 12. Wagner Moura, Alice Carvalho e outros integrantes da equipe comemoraram os prêmios em uma animada roda de samba, embalada por ‘Não Deixe o Samba Morrer’, clássico na voz de Alcione.
Divulgadas nas redes sociais pelo diretor Kleber Mendonça Filho, as imagens da festa mostram Wagner Moura sambando no centro da roda, cercado pelos colegas de elenco.
Assista ao vídeo:
O cinema brasileiro conquistou mais um feito inédito no domingo, 11. O Agente Secreto, protagonizado por Wagner Moura e dirigido por Kleber Mendonça Filho, venceu o Globo de Ouro de Melhor Filme em Língua Não Inglesa e se tornou um dos filmes nacionais mais premiados internacionalmente.
Na categoria principal, O Agente Secreto acabou não levando o troféu de Melhor Filme de Drama, perdendo para ‘Hamnet: A Vida de Antes de Hamlet’, mas garantiu uma vitória individual de destaque: Wagner Moura foi consagrado como Melhor Ator em Filme de Drama, reforçando o reconhecimento internacional de sua atuação e ampliando a presença do cinema brasileiro entre os vencedores da premiação.
