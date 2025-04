Emmanuelle: Remake de clássico do cinema erótico ganha trailer oficial

O filme de 1974 ficou famoso no Brasil pelas exibições no Cine Privê da Band - Foto: Divulgação

O remake do clássico erótico 'Emmanuelle' (1974), famoso no Brasil pelas exibições no Cine Privê da Band, será exibido pela primeira vez no país entre os dias 24 e 30 de abril, durante o Festival de Cinema Europeu Imovision. A produção, que abriu o Festival de San Sebastián 2024, ganhou também seu trailer nacional.

Desta vez, a direção é assinada por Audrey Diwan ('O Acontecimento'), e o elenco conta com nomes de peso como Naomi Watts ('Cidade dos Sonhos') e Jamie Campbell Bower ('Stranger Things').



Na trama, Emmanuelle (vivida por Noémie Merlant, de 'Retrato de Uma Jovem em Chamas' viaja sozinha para Hong Kong a negócios. Na vibrante e sensual cidade global, ela se entrega a encontros intensos e novas experiências, enquanto é atraída por Kei (Will Sharpe, de 'The White Lotus'), um homem enigmático que sempre parece escapar de seu alcance.

Veja o trailer: