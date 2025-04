Encerramento do Panorama terá programação gratuita

Programação é gratuita, mas os ingressos devem ser retirados na bilheteria - Foto: Divulgação

A potência do cinema negro será o grande destaque da noite de encerramento do XX Panorama Internacional Coisa de Cinema, que acontece nesta quarta-feira, 9, a partir das 18h, no Cine Glauber Rocha, em Salvador. A programação é gratuita, mas os ingressos devem ser retirados na bilheteria.

Com exibições que celebram a história, a resistência e a inovação da arte negra, a sessão contará com um longa-metragem e dois curtas. Em pauta, homenagens à histórica companhia teatral Brasiliana, ao cineasta Afrânio Vital e à consagrada atriz Léa Garcia (1933–2023). A cerimônia de premiação do festival acontece logo após as exibições.

O cineasta Joel Zito Araújo será o responsável por apresentar o documentário “Brasiliana: o musical negro que apresentou o Brasil ao mundo” (2024), que será exibido pela primeira vez em Salvador. A obra resgata a trajetória da companhia Brasiliana, um grupo de teatro de revista negro que levou a cultura brasileira a mais de 90 países ao longo de 25 anos. Após a sessão, o diretor participa de um bate-papo com o público.

O programa também inclui “Bela LX-404”, último trabalho da icônica atriz Léa Garcia. Dirigido por Luiza Botelho, o curta-metragem apresenta um enredo provocador: um homem solitário adquire online uma esposa robô esperando encontrar uma jovem sensual, mas é surpreendido com a chegada de uma idosa — vivida por Léa — que desafia suas expectativas. Léa Garcia foi a primeira brasileira indicada ao prêmio de Melhor Atriz no Festival de Cannes, por sua atuação em Orfeu Negro.

Fechando a sessão, será exibido o curta “Dois Nilos”, de Samuel Lobo e Rodrigo de Janeiro. O documentário presta homenagem ao cineasta Afrânio Vital, cuja trajetória começou nos anos 1960 como assistente de diretores renomados como Carlos Hugo Christensen e Walter Hugo Khouri, até se firmar como autor e diretor nos anos 1970. A produção destaca a importância de sua obra e a resistência de sua voz no cinema brasileiro.

Música, homenagens e premiação

Antes da entrega dos prêmios, o violinista baiano Mário Soares realiza um pocket show às 21h, em tributo ao cinema nacional. No repertório, composições próprias e interpretações de clássicos de Heitor Villa-Lobos e Tim Maia, em homenagem aos cineastas Glauber Rocha, Cacá Diegues e Walter Salles. O acesso à apresentação terá valor simbólico de R$ 2, com venda de ingressos na bilheteria.

Logo após o show, o XX Panorama dá início à cerimônia de premiação, com a divulgação dos vencedores nas categorias julgadas pelos júris Oficial, Jovem, do Canal Brasil e das associações parceiras. Nesta edição, as competições de longas da Mostra Nacional e da Mostra Baiana contam pela primeira vez com prêmios específicos para direção, roteiro, montagem, atuação, direção de arte, fotografia e som.

Pelo segundo ano consecutivo, a Mostra Baiana também premia os melhores filmes com o Prêmio Flávia Abubakir: R$ 50 mil para o melhor longa-metragem e R$ 10 mil para o melhor curta.

Encerramentos em outros espaços

Na Sala Walter da Silveira, o festival se despede com a exibição conjunta dos documentários “O samba antes do samba”, de Paulo Alcoforado, que mergulha nas raízes do samba no Recôncavo Baiano, e “Volta ao mundo, Kamará”, de Eduardo Tosta e Karol Azevedo, que acompanha o trabalho do projeto Neojiba. A entrada é gratuita.

Já no Cine Theatro Cachoeirano, em Cachoeira, a programação do Panorama se encerrou no último domingo, 6, com sessões avaliadas por júri popular. Os vencedores escolhidos pelo público local serão anunciados durante a cerimônia desta quarta-feira, no Cine Glauber Rocha.