Panorama: jovens do Instituto dos Cegos participam do evento

Evento acontece no Cine Glauber Rocha - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Pessoas de entidades sociais e estudantes de colégios públicos estão participando do projeto “A escola vai ao cinema” do XX Panorama Internacional Coisa de Cinema, com acesso gratuito a sessões realizadas até esta quarta-feira, 9, no Cine Glauber Rocha, em Salvador.

Amanhã, o festival recebe cerca de 40 pessoas do Instituto dos Cegos e quase 100 alunos das escolas municipais Hildete Bahia, Dona Arlete Magalhães e Antônio Carvalho Guedes.

A sessão que receberá o grupo do Instituto dos Cegos conta com audiodescrição e exibirá os filmes de animação ‘O sonho de Clarice’, de Fernando Gutierrez, e ‘Tsuru’, de Pedro Anias, às 14h. O primeiro mostra uma menina de nove anos enfrentando a perda da mãe, diante de uma família que se vê em rumo. Então, a pequena usa a fantasia como refúgio.

Já os estudantes das escolas municipais vão assistir ‘A Bahia me fez assim’, documentário do cineasta baiano Sérgio Machado, que só vai entrar em cartaz nos cinemas em novembro. O filme apresenta encontros entre artistas baianos de diferentes gerações e acompanha seus processos criativos de releitura de composições clássicas do estado.

Rachel Reis, Afrocidade, Larissa Luz, Orkestra Rumpilezz e Ilê Aiyê são alguns dos artistas que participam do longa-metragem.

Pipoca e monitoria

Os participantes do “A escola vai ao cinema” vão ao festival acompanhados de professores e/ou monitores e o desembarcar dos ônibus, eles recebem pipoca e refrigerante. As sessões foram escolhidas a partir dos temas abordados e da classificação indicativa dos filmes. Mais de 3 mil pessoas já participaram do projeto desde a sua criação, em 2015.