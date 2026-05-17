Essa série viciante da Netflix vai salvar seu domingo com 8 episódios

Essa série de suspense da Netflix é perfeita para revisitar neste domingo - Foto: Divulgação

É domingo e o fim de semana já está chegando ao fim, porém, ainda dá tempo de aproveitar o tempo livre com uma boa série curta e cheia de reviravoltas. Lançada em 2020, Ratched rapidamente chamou atenção ao entrar no TOP 10 da Netflix, permanecendo entre os títulos mais assistidos da plataforma por semanas.

Mesmo com o sucesso inicial, a produção acabou sendo prejudicada pela enorme quantidade de lançamentos após a pandemia, o que fez com que, aos poucos, se tornasse uma verdadeira joia escondida do catálogo.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Criada por Ryan Murphy e Evan Romansky, a série funciona como uma história de origem da icônica enfermeira vista em Um Estranho no Ninho. Ambientada em 1947, a trama acompanha Mildred Ratched, interpretada por Sarah Paulson, durante o início de sua trajetória profissional no sistema de saúde mental.

Uma protagonista cercada de mistérios

Logo nos primeiros episódios, a série apresenta Mildred chegando ao norte da Califórnia para trabalhar em um importante hospital psiquiátrico da cidade de Lucia. Por trás da postura impecável e da aparência elegante, no entanto, existe um objetivo obscuro que vai sendo revelado aos poucos.

Ao longo da narrativa, as atitudes da personagem fazem o público questionar constantemente se ela é vítima ou vilã. A construção da protagonista é um dos pontos centrais da trama, principalmente pela maneira como seus traumas e segredos são apresentados em camadas.

Conforme os episódios avançam, a enfermeira passa de uma profissional aparentemente exemplar para uma figura manipuladora e perigosa, envolvida em assassinatos e escolhas moralmente perturbadoras.

Suspense, terror e crítica social

Apesar de ser categorizada como drama, Ratched também mergulha no suspense psicológico e no terror. A produção explora práticas psiquiátricas reais utilizadas nos anos 1940, incluindo lobotomias e tratamentos violentos aplicados contra pessoas homossexuais, vistos na época como métodos médicos legítimos.

Mesmo sendo uma obra ficcional, a série utiliza esse contexto histórico para criar cenas intensas e desconfortáveis, marca bastante característica das produções de Ryan Murphy. O criador já havia chamado atenção anteriormente em séries como American Horror Story, Pose, Hollywood e Scream Queens.

Grande elenco e visual impressionante

Outro destaque é o elenco estrelado. Além de Sarah Paulson, a produção reúne nomes como Sharon Stone, Cynthia Nixon, Brandon Flynn, Judy Davis e Sophie Okonedo.

A estética também se destaca como um dos maiores atrativos da série. Figurinos, maquiagem, iluminação e direção de arte recriam os anos 1940 de maneira extremamente estilizada, apostando em cores vibrantes e enquadramentos sofisticados. O hospital psiquiátrico ganha um visual elegante e quase teatral, reforçando ainda mais a sensação de estranheza presente em toda a narrativa.

Além disso, a trilha sonora e a edição contribuem para criar tensão constante. Em determinados momentos, a série aposta em telas divididas e mudanças bruscas de iluminação para intensificar as emoções dos personagens e ampliar o suspense.

Conexão com o clássico do cinema

A ligação com Um Estranho no Ninho vai além da personagem principal. Michael Douglas, produtor do longa original de 1975, também participa da série como produtor executivo.

Ryan Murphy já revelou que a intenção inicial era desenvolver quatro temporadas, fazendo com que a história se conectasse diretamente aos acontecimentos do filme estrelado por Jack Nicholson.

A ideia seria mostrar como Mildred Ratched se transformaria na enfermeira cruel eternizada no cinema, infelizmente, a série acabou sendo cancelada após sua primeira temporada.

Vale a pena?

Apesar das avaliações mais regulares da crítica especializada — com 62% de aprovação no Rotten Tomatoes e nota 7,2/10 no IMDb —, Ratched está longe de ser uma série esquecível.

A produção aposta em uma narrativa extremamente viciante, cheia de suspense, reviravoltas e personagens instáveis que mantêm a curiosidade até o episódio final.

Mesmo apresentando algumas pontas soltas e personagens secundários menos desenvolvidos, a série cresce bastante após os primeiros episódios e se transforma em uma maratona difícil de interromper.

Para quem procura uma produção estilosa, intensa e carregada da assinatura visual de Ryan Murphy, ela continua sendo uma ótima opção para revisitar em um domingo.