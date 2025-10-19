Menu
CINEINSITE
TÁ NO STREAMING

Fé ou obsessão? Este filme de suspense da Netflix vai te surpreender

Longa mistura terror e visões sobrenaturais em uma trama intensa com ator famoso

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

19/10/2025 - 18:11 h | Atualizada em 19/10/2025 - 20:21
Filme “Revelações” (Revelations)
Filme "Revelações" (Revelations)

Esse filme da Netflix é ideal para quem ama um bom suspense! Recém-lançado no streaming, “Revelações” (Revelations) traz temas como religião, fé e elementos sobrenaturais, prometendo deixar o espectador grudado na tela.

Com rostos conhecidos do cinema coreano, o longa conta com Ryu Jun-yeol, estrela dos doramas “The 8 Show” e “Reply 1988”. A trama acompanha duas pessoas unidas por uma tragédia, mas separadas por convicções distintas: um é pastor, e a outra, uma detetive.

Ao longo da história, ambos acreditam estar sendo guiados por visões espirituais, mas, aos poucos, começam a perder a fé.

Leia Também:

Filme baiano sobre cotas entra em festivais na Índia e na África
E se Lampião enfrentasse robôs? Esse filme baiano reinventou o sertão
Série derivada de Stranger Things será diferente de tudo o que você imaginava

Sobre Revelações (Revelations)

O filme acompanha Min-chan (Ryu Jun-yeol), um pastor que leva uma vida simples em uma pequena cidade do interior, dedicando-se aos fiéis. Tudo muda quando Yang-rae (Shin Min-jae), um ex-presidiário, aparece na igreja em busca de ajuda.

O encontro desperta em Min-chan uma visão misteriosa, que ele acredita ter sido enviada por Deus. Nela, ele vê Yang-rae como o responsável pelo desaparecimento de seu filho. Convencido de que a visão é um chamado divino para punir o culpado, o pastor inicia uma obsessiva caçada espiritual, onde fé e delírio começam a se misturar.

O que deveria ser um gesto de compaixão se transforma em uma jornada sombria de fanatismo e culpa.

Veja o trailer:

