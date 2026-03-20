Fernanda Montenegro reflete sobre o tempo e afirma não ter mais futuro

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Veterena de 96 anos está no elenco do filme ‘Velhos Bandidos’ - Foto: Divulgação

Aos 96 anos, Fernanda Montenegro refletiu sobre o tempo durante coletiva de imprensa do filme ‘Velhos Bandidos’ na manhã de quinta-feira, 26, em um hotel da Zona Sul do Rio.

O diretor do longa é Cláudio Torres, filho da veterana. Fernanda falou sobre a felicidade de trabalhar com o cineasta e com essa “família de opção”, como se referiu aos colegas de elenco.

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“É um momento especial da minha vida. Chega um momento na vida que você não tem mais futuro, só tem o presente. Hoje, eu só tenho o presente”, contou.

O elenco da comédia conta ainda com Ary Fontoura, Lázaro Ramos, Bruna Marquezine e Vladimir Brichta.

Claudio brincou que deu uma carteirada para conseguir seu elenco estelar. “Eu falei: ‘estou pensando em fazer um filme com a minha mãe’. Aí todo mundo falou: ‘tô dentro’, revelou o diretor.

Durante a coletiva, Marquezine se emocionou ao falar da experiência de trabalhar ao lado de Ary e Fernanda. “Foi uma alegria e um tremendo aprendizado de fazer o que eu amo trocando com profissionais que me inspiram e que eu cresci admirando. Foi uma experiência mágica”, disse Bruna.

Na ocasião, Lázaro brincou que está no filme porque é um nepobaby, pois se considera filho de dona Fernanda. “Todas as experiências que tive com mamãe foram especiais, então aceitei de cara”, falou Lázaro.

Qual a história de Velhos Bandidos?

A história acompanha um jovem casal de bandidos (Bruna e Vladimir), especializados em assaltar pessoas da terceira idade. As coisas se complicam quando eles tentam roubar Marta (Fernanda) e Rodolfo (Ary).

Apesar da aparência de bons velhinhos, eles são golpistas com um plano ambicioso de assaltar um banco e acabam convocando os dois jovens para ajudá-los na empreitada.

O filme conta ainda com as presenças de Reginaldo Faria, Vera Fischer, Teca Pereira, Hamilton Vaz Pereira, Tony Tornado, Laila Garin e Nathalia Timberg no elenco.

Velhos Bandidos chega aos cinemas no dia 26.

Assista ao trailer: