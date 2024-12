Fernanda Torres recebe destaque em premiação da crítica de Los Angeles

Fernanda Torres conquistou uma menção honrosa no prêmio da Associação de Críticos de Los Angeles - Foto: Divulgação

Fernanda Torres conquistou uma menção honrosa no prêmio da Associação de Críticos de Los Angeles por sua atuação no filme ‘Ainda Estou Aqui’. A atriz dividiu a posição simbólica com Demi Moore, reconhecida por seu papel em 'A Substância’. Ambas ficaram logo abaixo das vencedoras Mikey Madison (Anora) e Marianne Jean-Baptiste, que levou o prêmio principal por seu desempenho em ‘Hard Truths’.

O reconhecimento coloca o trabalho de Fernanda sob os holofotes em um dos prêmios mais importantes dos Estados Unidos, que frequentemente serve como termômetro para o Oscar. A lista completa dos melhores do ano será revelada neste domingo, 8.

Dirigido por Walter Salles, ‘Ainda Estou Aqui’ é ambientado no Brasil de 1971 e retrata o impacto da ditadura militar na vida de Eunice Paiva, mãe de cinco filhos que se torna ativista após o desaparecimento de seu marido sob custódia da Polícia Militar. O filme é baseado nas memórias de Marcelo Rubens Paiva e marca o retorno de Salles ao cinema após uma década.

Ainda em cartaz nos cinemas, o longa tem chamado atenção internacional e reforça a relevância do cinema brasileiro na temporada de premiações. Com o Oscar divulgando seus indicados em janeiro, o reconhecimento de Fernanda Torres pela crítica americana aumenta as expectativas para o futuro do filme na corrida por prêmios.