Filme de cineasta baiano será exibido em festival de cinema chileno

Evento é dedicado à exibição dos melhores documentários locais e internacionais - Foto: Leonardo Papini | Divulgação

Depois de ser selecionado para festivais de cinema da Itália e dos Estados Unidos, o curta documentário ‘Belov: Uma Vida no Mar’ será exibido no Festival de Cine del Mar, no Chile. O evento é dedicado à exibição dos melhores documentários locais e internacionais sobre a importância dos oceanos para a vida humana.

Leia também:

>> Cineasta baiano detalha processo de criação de documentário

O diretor Tiago Abubakir, também responsável por produzir o filme, destaca a importância de Belov para a preservação dos oceanos, na medida em que seus feitos trazem a discussão sobre preservação, biodiversidade do mar e o que ainda há de desconhecido nele. No Festival de Cine del Mar, ‘Belov: Uma Vida no Mar’ está concorrendo ao prêmio de Melhor Curta-Metragem.

“Em menos de um mês, fomos selecionados em três festivais internacionais de suma importância para o reconhecimento e promoção de projetos cinematográficos com temática ligada ao mar e à conservação ambiental. Estamos honrando o propósito primário do projeto: levar a imagem e a inspiradora história de Aleixo Belov diretamente da nossa cidade, Salvador - Bahia, Capital da Amazônia Azul, para a comunidade internacional”, celebra Abubakir.

Festival de Cine del Mar | Foto: Divulgação

O festival de cinema chileno é promovido pela Universidad de Concepción, uma das maiores instituições universitárias da América do Sul, em parceria com o Instituto Milenio de Oceanografia. O evento acontecerá entre os dias 8 e 11 de maio de 2025, no Barrio Universitario de Concepción, no Chile, em celebração ao mês do mar. Além das exibições dos filmes selecionados, o festival ainda oferece colóquios e premiações.



Com direção, produção e edição de Tiago Abubakir, ‘Belov: Uma Vida no Mar’ tem argumento de Abubakir e Luiz Humberto Campos e fotografia principal de Leonardo Papini. O curta documentário teve patrocínio da Paraguaçu Engenharia, bem como patrocínio de mídia da Rede Outlight. A Consplan e a Uranus2 apoiaram a produção do filme, que contou com apoio institucional da Fundação Aleixo Belov e da WWI Brasil.

Exibição em outros países

O curta ‘Belov: Uma Vida no Mar’ será exibido em outros dois países, além do Chile. Em outubro deste ano, convidados do FHFF Docs poderão assistir ao filme biográfico. O evento acontecerá entre os dias 24 e 27 de outubro, na Ilha de San Juan, em Washington, nos Estados Unidos.

No início de agosto, a produção se tornou a única representante brasileiro no ONA Short Film Festival, evento italiano que reúne curtas com temática ligada ao esporte, aventura e à conservação ambiental. O ONA Short Film Festival é parceiro oficial da UniTwin Network, rede global promovida pela UNESCO, e organizado pela ONA Sounds, produtora especializada na criação de trilhas sonoras para marcas como National Geographic e Netflix.