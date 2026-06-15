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TRAGÉDIA

Funcionário morre em acidente durante gravações de série da Disney

Homem era da manutenção elétrica e caiu do segundo andar de um dos prédios utilizados na produção

Edvaldo Sales
Por
Homem era da manutenção elétrica e caiu do segundo andar de um dos prédios utilizados na produção
Homem era da manutenção elétrica e caiu do segundo andar de um dos prédios utilizados na produção - Foto: Divulgação

Um funcionário morreu após um acidente durante as gravações da série ‘Delegacia de Homicídios’, produzida pelo AfroReggae para o Disney+, no Rio de Janeiro. O caso aconteceu na tarde de domingo, 14.

Luiz Fernando Silva, de 55 anos, integrava o time de manutenção elétrica da produção e possuía cerca de 20 anos de experiência profissional.

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“Estamos profundamente tristes e abalados com a perda do querido Luiz Fernando, ocorrida durante as gravações de Delegacia de Homicídios na manhã deste domingo”, disse o AfroReggae em nota.

A empresa afirmou estar prestando total apoio aos familiares, “acompanhando os trâmites legais e colaborando com o trabalho das autoridades competentes na apuração dos fatos”.

O portal A TARDE entrou em contato com Disney+, mas não obteve retorno até a publicação deste texto. O espaço segue aberto.

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O que aconteceu?

As gravações aconteciam na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) quando o integrante da equipe de manutenção elétrica caiu do segundo andar de um dos prédios utilizados. Segundo a coluna F5, atores e diretores ficaram em pânico.

O funcionário foi socorrido pela equipe de saúde que estava supervisionando as filmagens e levado em estado grave para o Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, da UFRJ, mas não resistiu aos ferimentos.

Delegacia de Homicídios

Marcello Melo Jr é o protagonista do seriado, que tem Vanessa Giácomo, Dani Suzuki, Marcelo Serrado e Otaviano Costa como parte do elenco.

Delegacia de Homicídios tem previsão de estreia para 2027.

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Disney Marcello Melo Jr.

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