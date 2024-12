‘Ilhados com a Sogra 2' ganha data de estreia na Netflix

Seis famílias disputam o prêmio final de R$ 500 mil - Foto: Marcos Serra Lima | Netflix

‘Ilhados com a Sogra' já tem data de estreia: a partir do dia 2 de janeiro. A nova temporada do reality de sucesso da Netflix também ganhou trailer e pôster.

O programa original brasileiro teve sua primeira temporada, lançada em 2023, no top 10 mundial da Netflix durante duas semanas. Diretamente de uma ilha paradisíaca em Alagoas, seis famílias disputam o prêmio final de R$ 500 mil, enfrentando-se em provas inéditas e aprendendo que, para vencer, precisam agir como equipe em meio a um turbilhão de emoções.

Fernanda Souza, além de apresentadora, é fã do formato: “Sou completamente apaixonada por Ilhados, assim como milhões de pessoas ao redor do mundo. Esse projeto toca o coração das pessoas e gera muita identificação, porque o conflito familiar é algo muito presente na vida de quase todo mundo. A maneira como o programa convida o público a olhar para sua própria história e, de alguma forma, espelhar transformações, é encantadora! Você ri, chora, torce, se inspira e se apaixona pelos participantes!", afirma.

Enquanto os filhos observam, isolados, de dentro de um bunker, sogras, noras e genros lutam para se entenderem e superarem as diferenças. Todos da família contam com o apoio da psicóloga Shenia Karlsson, que também está de volta à esta temporada.

“Este é um projeto que preenche meu coração de orgulho e ocupa um lugar especial em minha trajetória profissional. A ideia de combinar uma competição pelo prêmio com a missão de cuidar das relações interpessoais é, sem dúvida, uma iniciativa audaciosa. Atuar como mediadora das famílias participantes é a oportunidade de me dedicar ao que mais amo, mergulhar nas histórias de vida que me cercam. Estar imersa nas narrativas dos participantes é eletrizante, especialmente ao perceber que poderei influenciar na mudança de trajetória que os ajude a encontrar equilíbrio e satisfação em suas relações”, ressalta Shenia.

Com apresentação de Fernanda Souza e produção da Floresta, a segunda temporada de Ilhados Com a Sogra chega à Netflix em duas partes: os primeiros 4 episódios estreiam no dia 2 de janeiro e os 4 episódios finais no dia 9 de janeiro.

Conheça as famílias participantes:

FAMÍLIA ARAÚJO

A família Araújo é formada pela empresária Andressa, pelo assistente financeiro Henrique e por Valdiceia, já aposentada, mãe de Andressa. O casal vive um relacionamento aberto, algo que Valdiceia achava estranho no início, mas que hoje diz aceitar melhor. Após Henrique ir morar com Andressa, as duas acabaram se afastando. Quando Henrique percebeu que não iria conquistar a sogra, ele também se distanciou, e agora eles conversam apenas o básico, sem aprofundar a relação.

FAMÍLIA DAMASCENO

A família Damasceno é formada pelo casal JEU e Mateus, ambos empresários, e pela fotógrafa Rose, mãe de Mateus. JEU e Rose se tornaram muito amigas enquanto Mateus morava fora do país, a ponto de se considerarem como mãe e filha. No entanto, após Rose descobrir que o casal não queria ter filhos e que Mateus havia optado por fazer uma vasectomia com o apoio da nora e em segredo da mãe, a relação entre Rose e Jéssica nunca mais foi a mesma.

FAMÍLIA KASHIURA

A família Kashiura é formada pelo casal Camila e Miguel — ela, estudante de Medicina, e ele, analista de dados — e por Celina, assistente administrativa e mãe de Camila. Após conversarem online por mais de um ano, Camila e Miguel se conheceram pessoalmente, se apaixonaram, e Miguel foi morar com a família da namorada — foi então que começaram os conflitos. Hoje, o casal já tem sua própria casa, e Celina se sente afastada da filha, o que se tornou o principal tema das constantes discussões.

FAMÍLIA MENDONÇA

A família Mendonça é formada pelo casal de empresários Isabella e Raphael e pela corretora de imóveis Patrícia, mãe de Raphael. Após o casal ir morar com Patrícia enquanto seu apartamento passava por uma reforma, as discussões entre as duas se tornaram constantes, envolvendo assuntos domésticos, as prioridades de Isabella e a criação das filhas do casal. Por fim, o casal teve que sair da casa de Patrícia, e isso ainda é um tema sensível entre eles.

FAMÍLIA QUEIROZ

A família Queiroz é formada pela analista de eventos Larissa, pelo empresário André e por Dora, já aposentada e mãe de André. O casal tem quatro filhos, sendo o primeiro nascido enquanto os dois ainda eram apenas ficantes. O principal motivo do conflito é a criação das crianças, que passam grande parte do tempo com Dora enquanto os pais trabalham.

FAMÍLIA SOUSA

A família Sousa é composta pelo casal de modelos Antony e Ana Paula e pela advogada e professora de dança Ioná, mãe de Antony. Ioná é bastante apegada a Antony, seu filho único, apesar de, no momento, viverem em cidades diferentes. Em busca de independência, o casal ainda depende do apoio financeiro de Ioná, o que torna o relacionamento entre eles ainda mais complicado.

