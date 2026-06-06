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ESTREIA COMO CASAL

Iza e namorado vão atuar juntos pela primeira vez em comédia romântica

Filme estreia na próxima quinta-feira, 11, no Telecine

Edvaldo Sales
Por
Filme estreia na próxima quinta-feira, 11, no Telecine
Filme estreia na próxima quinta-feira, 11, no Telecine - Foto: Divulgação | Globo

A cantora Iza e o namorado, o ator João Vitor Silva, vão contracenar em ‘Deixa Acontecer’, comédia romântica produzida pelo núcleo de filmes dos Estúdios Globo que estreia na próxima quinta-feira, 11, no Telecine.

A obra foi criada e escrita por Renata Corrêa e direção de Natalia Grimberg. Nela, João Vitor interpreta João Mendes, um cantor de pagode que vê sua carreira entrar em crise após ser alvo de cancelamento público.

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Na tentativa de reconstruir sua imagem, o personagem aceita firmar um relacionamento de fachada com Marina, vivida por Paola Antonini. No entanto, o plano toma um rumo inesperado quando sentimentos verdadeiros começam a surgir. Iza vai interpretar ela mesma no filme.

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João Vitor falou sobre a admiração que desenvolveu pela artista durante o relacionamento. Ele disse que a convivência permitiu enxergar ainda mais de perto a dimensão da carreira e da influência dela.

“A gente se conectou de uma maneira muito linda e pura. Me impressionei no início. Sempre soube que ela era uma artista gigante, mas, por estar dentro da relação, tive a confirmação do tamanho dela”, disse o rapaz ao GLOBO.

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Tags

filme IZA João Vitor Silva Telecine

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