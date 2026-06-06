Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE

NOVA VERSÃO

João Gomes assume canção histórica de Toy Story: “Muito especial”

Nova versão será lançada nas plataformas digitais em 8 de junho

Edvaldo Sales
Por
Nova versão será lançada nas plataformas digitais em 8 de junho
Nova versão será lançada nas plataformas digitais em 8 de junho - Foto: Divulgação

Fã de ‘Toy Story’ desde a infância, João Gomes foi escolhido para regravar ‘Amigo, Estou Aqui’, uma das músicas mais famosas da franquia, para a campanha brasileira de divulgação do quinto filme da saga, que estreia nos cinemas no próximo dia 17.

A nova versão será lançada nas plataformas digitais em 8 de junho. O cantor disse que o desafio foi preservar a essência da obra original sem deixar de imprimir sua própria identidade musical.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

“Foi um processo muito bonito e leve. Eu quis respeitar a essência da música, porque ela já mora no coração das pessoas, mas também trazer um pouco da minha identidade. Acho que deu para colocar aquele temperinho brasileiro, sem perder a emoção da canção”, falou João ao gshow.

O cantor também participou de um videoclipe inspirado no universo da animação. Para ele, o resultado também carrega um forte componente emocional. “O clipe também ficou muito especial, cheio de referências que emocionam quem cresceu assistindo a ‘Toy Story’”, afirmou.

Leia Também:

MUDANÇA

Sem Woody? Toy Story 5 terá reviravolta chocante e novo protagonista
Sem Woody? Toy Story 5 terá reviravolta chocante e novo protagonista imagem

CRITICOU

Tarantino detona continuações de ‘Toy Story’: “Nenhum interesse”
Tarantino detona continuações de ‘Toy Story’: “Nenhum interesse” imagem

CULTURA

TV e cinemas fazem maratona 'Toy Story', com toda a série
TV e cinemas fazem maratona 'Toy Story', com toda a série imagem

Novo momento

Pai de Joaquim, de oito meses, e Jorge, de 2 anos, frutos do relacionamento com Ary Mirelle, o João Gomes explicou que revisitar a história agora sob a perspectiva da paternidade tornou a experiência ainda mais marcante.

“É muito especial viver isso agora sendo pai. Quando eu era menino, assistia a ‘Toy Story’ sem imaginar que um dia faria parte desse universo de alguma maneira. Hoje, eu consigo enxergar ainda mais a mensagem do filme, sobre amizade, amor e cuidado”, revelou o artista.

Além disso, o pernambucano afirmou que a participação no projeto o fez refletir sobre o impacto das histórias que acompanham diferentes gerações. “Participar disso agora tem um significado diferente, mais forte, porque penso também nos meus filhos crescendo com essas histórias”, acrescentou.

Homenagem

João dedicou a nova versão para a família e amigos. “Hoje eu canto essa música pra minha família, para os meus filhos, para os meus amigos e também para as pessoas que acompanham minha caminhada desde o começo. Acho que essa canção fala sobre presença, sobre estar junto de verdade, mesmo nos momentos difíceis. É uma música que abraça a gente”, ressaltou.

Dois amigos próximos de João participaram das gravações, tornando a experiência ainda mais especial para ele. “Ter pessoas que fazem parte da minha vida de verdade, vivendo esse momento comigo, trouxe um sentimento muito sincero para essa homenagem à amizade”, destacou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

João Gomes Toy Story

Relacionadas

Mais lidas