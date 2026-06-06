João Gomes assume canção histórica de Toy Story: “Muito especial”

Fã de ‘Toy Story’ desde a infância, João Gomes foi escolhido para regravar ‘Amigo, Estou Aqui’, uma das músicas mais famosas da franquia, para a campanha brasileira de divulgação do quinto filme da saga, que estreia nos cinemas no próximo dia 17.

A nova versão será lançada nas plataformas digitais em 8 de junho. O cantor disse que o desafio foi preservar a essência da obra original sem deixar de imprimir sua própria identidade musical.

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“Foi um processo muito bonito e leve. Eu quis respeitar a essência da música, porque ela já mora no coração das pessoas, mas também trazer um pouco da minha identidade. Acho que deu para colocar aquele temperinho brasileiro, sem perder a emoção da canção”, falou João ao gshow.

O cantor também participou de um videoclipe inspirado no universo da animação. Para ele, o resultado também carrega um forte componente emocional. “O clipe também ficou muito especial, cheio de referências que emocionam quem cresceu assistindo a ‘Toy Story’”, afirmou.

Novo momento

Pai de Joaquim, de oito meses, e Jorge, de 2 anos, frutos do relacionamento com Ary Mirelle, o João Gomes explicou que revisitar a história agora sob a perspectiva da paternidade tornou a experiência ainda mais marcante.

“É muito especial viver isso agora sendo pai. Quando eu era menino, assistia a ‘Toy Story’ sem imaginar que um dia faria parte desse universo de alguma maneira. Hoje, eu consigo enxergar ainda mais a mensagem do filme, sobre amizade, amor e cuidado”, revelou o artista.

Além disso, o pernambucano afirmou que a participação no projeto o fez refletir sobre o impacto das histórias que acompanham diferentes gerações. “Participar disso agora tem um significado diferente, mais forte, porque penso também nos meus filhos crescendo com essas histórias”, acrescentou.

Homenagem

João dedicou a nova versão para a família e amigos. “Hoje eu canto essa música pra minha família, para os meus filhos, para os meus amigos e também para as pessoas que acompanham minha caminhada desde o começo. Acho que essa canção fala sobre presença, sobre estar junto de verdade, mesmo nos momentos difíceis. É uma música que abraça a gente”, ressaltou.

Dois amigos próximos de João participaram das gravações, tornando a experiência ainda mais especial para ele. “Ter pessoas que fazem parte da minha vida de verdade, vivendo esse momento comigo, trouxe um sentimento muito sincero para essa homenagem à amizade”, destacou.