Maior premiação do cinema nacional divulga lista de indicados de 2025

Ainda Estou Aqui lidera a lista com 15 indicações - Foto: Divulgação

A Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais divulgou, nesta segunda-feira, 16, os finalistas ao Prêmio Grande Otelo 2025. Considerada a maior premiação do cinema brasileiro, a cerimônia será realizada no dia 30 de julho, na Cidade das Artes Bibi Ferreira, no Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Academia e pelo Canal Brasil.

Na 24ª edição do evento, o longa Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles, é o destaque, liderando a lista com 15 indicações. A produção, que venceu o Oscar de Melhor Filme Internacional, agora concorre em diversas categorias do cinema nacional.

Com o tema "O cinema brasileiro no mundo", a premiação deste ano terá 30 troféus distribuídos: 29 deles escolhidos por um júri formado por profissionais associados à Academia, e um definido pelo público: o Grande Otelo de Melhor Filme pelo Júri Popular. A escolha será feita por votação online no site oficial da Academia Brasileira de Cinema.



Nesta edição, a premiação recebeu inscrições de mais de 2 mil profissionais do setor audiovisual. A disputa inclui 185 longas-metragens, entre ficção, animação, documentários e filmes infantis, além de 90 séries brasileiras, 62 curtas-metragens e 8 produções ibero-americanas.

Confira a lista de indicados ao Prêmio Grande Otelo 2025:

MELHOR LONGA-METRAGEM FICÇÃO

Ainda Estou Aqui

Baby

Kasa Branca



Malu

Motel Destino

MELHOR LONGA-METRAGEM COMÉDIA

Câncer com Ascendente em Virgem

Estômago 2: O Poderoso Chef

Kasa Branca

O Auto da Compadecida 2



O Dia Que Te Conheci

MELHOR LONGA-METRAGEM DOCUMENTÁRIO

3 Obás de Xangô

Assexybilidade

Fernanda Young - Foge-me ao Controle

Luiz Melodia - No Coração do Brasil

Milton Bituca Nascimento

Othelo, O Grande

MELHOR LONGA-METRAGEM ANIMAÇÃO

Abá e Sua Banda

Arca de Noé

O Sonho de Clarice

Placa Mãe

Teca e Tuti: Uma Noite na Biblioteca

MELHOR LONGA-METRAGEM INFANTIL

Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa

Princesa Adormecida

Tudo Por Um Pop Star 2

MELHOR LONGA-METRAGEM IBERO-AMERICANO

Matem o Jóquei! (Argentina)

Estimados Señores (Colômbia)

Grande Tour (Portugal)

La Infiltrada (Espanha)

Sujo (México)



MELHOR DIREÇÃO

Andrucha Waddington (Vitória)

Érico Rassi (Oeste Outra Vez)

Karim Aïnouz (Motel Destino)

Marcelo Caetano (Baby)



Walter Salles (Ainda Estou Aqui)

MELHOR PRIMEIRA DIREÇÃO DE LONGA-METRAGEM

Alessandra Dorgan (Luiz Melodia - No Coração do Brasil)

Dira Paes (Pasárgada)

João Cândido Zacharias (A Herança)

Lucas H. Rossi dos Santos (Othelo, O Grande)

Pedro Freire (Malu)

MELHOR ATRIZ DE LONGA-METRAGEM

Andrea Beltrão (Avenida Beira-Mar)



Dira Paes (Pasárgada)

Fernanda Torres (Ainda Estou Aqui)

Grace Passô (O Dia Que Te Conheci)



Yara de Novaes (Malu)

MELHOR ATOR DE LONGA-METRAGEM

Ângelo Antônio (Oeste Outra Vez)

Caio Blat (Grande Sertão)

Fabio Assunção (Motel Destino)

João Pedro Mariano (Baby)

Matheus Nachtergaele (O Auto da Compadecida 2)

Selton Mello (Ainda Estou Aqui)

MELHOR ATRIZ COADJUVANTE DE LONGA-METRAGEM

Bárbara Luz (Ainda Estou Aqui)

Carol Duarte (Malu)

Juliana Carneiro da Cunha (Malu)

Linn da Quebrada (Vitória)

Valentina Herszage (Ainda Estou Aqui)

MELHOR ATOR COADJUVANTE DE LONGA-METRAGEM

Antonio Pitanga (Oeste Outra Vez)

Átila Bee (Malu)

Babu Santana (Oeste Outra Vez)

Humberto Carrão (Ainda Estou Aqui)

Ricardo Teodoro (Baby)

MELHOR DIREÇÃO DE FOTOGRAFIA

Ainda Estou Aqui

Oeste Outra Vez

Grande Sertão

O Auto da Compadecida 2

Motel Destino

Baby

Malu

MELHOR ROTEIRO ORIGINAL

O Dia Que Te Conheci

Oeste Outra Vez



Kasa Branca



Baby

Malu

MELHOR ROTEIRO ADAPTADO

O Diabo na Rua no Meio do Redemunho

Grande Sertão

Retrato de um Certo Oriente

Ainda Estou Aqui

Arca de Noé

MELHOR DIREÇÃO DE ARTE

As Polacas

Ainda Estou Aqui

Oeste Outra Vez



Malu

Motel Destino

MELHOR FIGURINO

A Batalha da Rua Maria Antônia)

Grande Sertão

Ainda Estou Aqui

O Auto da Compadecida 2

Baby

Motel Destino



MELHOR MAQUIAGEM

Oeste Outra Vez

Malu

Ainda Estou Aqui

Grande Sertão

O Auto da Compadecida 2

MELHOR MONTAGEM

Ainda Estou Aqui

3 Obás de Xangô



Cidade; Campo

Baby

O Auto da Compadecida 2

Malu

MELHOR EFEITO VISUAL

Retrato de um Certo Oriente

Ainda Estou Aqui

O Auto da Compadecida 2



Vitória

Grande Sertão

Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa

MELHOR SOM

Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa

Arca de Noé

Meu Sangue Ferve Por Você

Vitória

Ainda Estou Aqui

Malu

Motel Destino



MELHOR TRILHA SONORA

Motel Destino

O Clube das Mulheres de Negócios

A Batalha da Rua Maria Antônia

Vitória



Grande Sertão

Oeste Outra Vez

Ainda Estou Aqui

MELHOR SÉRIE BRASILEIRA DE FICÇÃO, DE PRODUÇÃO INDEPENDENTE, PARA TV ABERTA, TV PAGA OU STREAMING

Cidade de Deus: A Luta Não Para

Impuros

Os Outros

Os Quatro da Candelária

Senna

MELHOR SÉRIE BRASILEIRA DE DOCUMENTÁRIO, DE PRODUÇÃO INDEPENDENTE, PARA TV ABERTA, TV PAGA OU STREAMING

Bateau Mouche: O Naufrágio da Justiça

Falas Negras



Maníaco do Parque: A História Não Contada

Romário, O Cara

Viva o Cinema! Uma História da Mostra de São Paulo

MELHOR SÉRIE BRASILEIRA DE ANIMAÇÃO, DE PRODUÇÃO INDEPENDENTE, PARA TV ABERTA, TV PAGA OU STREAMING

Astronauta

Cosmo, O Cosmonauta



Gildo

Irmão do Jorel

Lino - Meu Pai é Fera



O Show da Luna!

Vovó Tatá

MELHOR ATRIZ SÉRIE DE FICÇÃO PARA TV ABERTA, TV PAGA OU STREAMING

Adriana Esteves (Os Outros)

Alice Wegman (Rensga Hits!)

Andréia Horta (Cidade de Deus: A Luta Não Para)

Letícia Colin (Os Outros)

Roberta Rodrigues (Cidade de Deus: A Luta Não Para)

MELHOR ATOR SÉRIE DE FICÇÃO PARA TV ABERTA, TV PAGA OU STREAMING

Andrei Marques (Os Quatro da Candelária)

Eduardo Sterblitch (Os Outros)

Gabriel Leone (DOM)

Gabriel Leone (Senna)

Matheus Nachtergaele (Chabadabadá)

MELHOR CURTA-METRAGEM FICÇÃO

E Seu Corpo é Belo

Helena de Guaratiba

O Lado de Fora Fica Aqui Dentro

Quando Aqui

Zagêro

MELHOR CURTA-METRAGEM DOCUMENTÁRIO

A Noite das Garrafadas

Eu Fui Assistente do Eduardo Coutinho

Mar de Dentro

Vento Dourado



Você

Vollúpya



MELHOR CURTA-METRAGEM ANIMAÇÃO

A Menina e o Pote



Eu e o Boi, o Boi e Eu

Eu Sou um Pastor Alemão

Hoje Eu Só Volto Amanhã

Menino Monstro

Receita de Vó

Posso Contar Nos Dedos

Kabuki