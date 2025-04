Mamãe do ano! Megan Fox dá à luz a quarto filho

É uma menina! Megan Fox dá à luz a quarto filho - Foto: Reprodução

A atriz Megan Fox, 38, deu à luz sua quarta filha nesta quinta-feira, 27. A novidade foi anunciada pelo pai da bebê, Machine Gun Kelly, 34, em seu Instagram. Apesar da publicação, o cantor não revelou o nome da recém-nascida. No vídeo compartilhado, é possível ver sua mão acariciando a da filha.

"Ela finalmente chegou!! Nossa pequena semente celestial", escreveu Machine Gun Kelly, recebendo mensagens de carinho dos fãs. "Estou tão feliz por você e por sua família", comentou um seguidor. "Sabia que você ia ter uma menina! Vai ser o melhor papai roqueiro desta menina", celebrou outro.

Separação antes do nascimento

Megan Fox e Machine Gun Kelly, que ficaram noivos em janeiro de 2022, se separaram em novembro de 2024, pouco depois de anunciar a gravidez. Segundo a revista People, após o término, os dois passaram um período sem contato.

"Foi um relacionamento desgastante para Megan. Ela terminou com ele agora e quer se concentrar no bebê e nos filhos", disse uma fonte à publicação. A atriz estaria vivendo sozinha e mantendo pouco contato com MGK. "Ela está bem e muito animada com a chegada da filha", completou a fonte.



