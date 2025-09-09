Maquiadora com fantasia de entidade demoníaca é barrada em shopping

Valak é entidade demoníaca da franquia 'Invocação do Mal' - Foto: Divulgação

A estudante e maquiadora Maria Alice passou por uma situação constrangedora em um momento que deveria ser de diversão. A jovem foi barrada no Shopping Rio Poty em Teresina, capital do Piauí, no último domingo, 7, e deu detalhes do que aconteceu em seu Instagram.

Ela é fã da franquia ‘Invocação do Mal’ e foi ao estabelecimento fantasiada da personagem Valak, a entidade demoníaca que adota a aparência de uma freira para se disfarçar e aterrorizar vítimas. Maria Alice acabou sendo proibida de circular no shopping por isso.

A jovem se produziu com roupas de freira e uma maquiagem elaborada que levou mais de uma hora para ser concluída. Ela tinha ido ao local assistir ao filme ‘Invocação do Mal 4: O Último Ritual’, novo capítulo da saga, com o namorado. A moça foi abordada por funcionários do centro comercial e informada de que só poderia permanecer no espaço com autorização prévia.

Segundo a jovem, a justificativa usada pelos profissionais foi a de que a caracterização causava “transtornos” por atrair atenção de clientes que pediam fotos, além de dificultar a identificação pelas câmeras de segurança do shopping.

“Tive que jantar fora porque no shopping falaram que eu não podia ficar circulando. […] Eu cheguei até a perguntar se eu poderia assistir o filme, ela falou que sim, mas logo depois eu teria que me retirar. O segurança não me abordou primeiro, foi falar com minha irmã e minha prima e depois comigo. Eu me senti bem humilhada”, desabafou.

Caracterização de Maria Alice como Valak

Maria Alice conseguiu assistir ao longa-metragem, mas afirmou ter ficado decepcionada com o que aconteceu. “Maquiagem artística é algo que está no meu coração. Eu gosto disso, de me fantasiar de personagem, performar e virar aquela coisa”, disse.

“Eu fico pensando: ‘Qual é o mal nisso?’ Eu não estava fazendo algazarra, não estava fazendo palhaçada com os outros. Eu estava tranquila na minha, indo para o cinema para assistir meu filme”, seguiu a artista.