Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

É BRINCADEIRA?

Maquiadora com fantasia de entidade demoníaca é barrada em shopping

Jovem foi ao shopping assistir a um filme de terror

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

09/09/2025 - 10:29 h
Valak é entidade demoníaca da franquia 'Invocação do Mal'
Valak é entidade demoníaca da franquia 'Invocação do Mal' -

A estudante e maquiadora Maria Alice passou por uma situação constrangedora em um momento que deveria ser de diversão. A jovem foi barrada no Shopping Rio Poty em Teresina, capital do Piauí, no último domingo, 7, e deu detalhes do que aconteceu em seu Instagram.

Ela é fã da franquia ‘Invocação do Mal’ e foi ao estabelecimento fantasiada da personagem Valak, a entidade demoníaca que adota a aparência de uma freira para se disfarçar e aterrorizar vítimas. Maria Alice acabou sendo proibida de circular no shopping por isso.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A jovem se produziu com roupas de freira e uma maquiagem elaborada que levou mais de uma hora para ser concluída. Ela tinha ido ao local assistir ao filme ‘Invocação do Mal 4: O Último Ritual’, novo capítulo da saga, com o namorado. A moça foi abordada por funcionários do centro comercial e informada de que só poderia permanecer no espaço com autorização prévia.

Leia Também:

Novo sucesso da Netflix é chocante e baseado em fatos
Ingressos para cinema gigante começam a ser vendidos em Salvador
Franquia de terror assustadora volta aos cinemas e faz história

Segundo a jovem, a justificativa usada pelos profissionais foi a de que a caracterização causava “transtornos” por atrair atenção de clientes que pediam fotos, além de dificultar a identificação pelas câmeras de segurança do shopping.

“Tive que jantar fora porque no shopping falaram que eu não podia ficar circulando. […] Eu cheguei até a perguntar se eu poderia assistir o filme, ela falou que sim, mas logo depois eu teria que me retirar. O segurança não me abordou primeiro, foi falar com minha irmã e minha prima e depois comigo. Eu me senti bem humilhada”, desabafou.

Veja a caracterização:

Caracterização de Maria Alice como Valak
Caracterização de Maria Alice como Valak | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Maria Alice conseguiu assistir ao longa-metragem, mas afirmou ter ficado decepcionada com o que aconteceu. “Maquiagem artística é algo que está no meu coração. Eu gosto disso, de me fantasiar de personagem, performar e virar aquela coisa”, disse.

“Eu fico pensando: ‘Qual é o mal nisso?’ Eu não estava fazendo algazarra, não estava fazendo palhaçada com os outros. Eu estava tranquila na minha, indo para o cinema para assistir meu filme”, seguiu a artista.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

entretenimento filmes Invocação do Mal TERROR

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Valak é entidade demoníaca da franquia 'Invocação do Mal'
Play

Estrela de Hollywood apoia Trump e enfrenta críticas por racismo e machismo

Valak é entidade demoníaca da franquia 'Invocação do Mal'
Play

Globo pede desculpas a Fernanda Torres após atitude com Oscar; entenda

Valak é entidade demoníaca da franquia 'Invocação do Mal'
Play

Globo de Ouro: reação de atrizes que perderam para Fernanda Torres surpreende

Valak é entidade demoníaca da franquia 'Invocação do Mal'
Play

VÍDEO: Fernanda Torres chega ao tapete vermelho do Globo de Ouro

x