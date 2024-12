Minecraft: filme ganha novo trailer com elenco de peso

A trama do filme segue quatro desajustados que são inesperadamente transportados para Overworld - Foto: Divulgação | Warner Bros Pictures

O trailer de 'Um Filme Minecraft' foi lançado nesta terça-feira, 19, adaptando o famoso jogo de construção e aventura. O longa promete misturar elementos live-action com o mundo geométrico de Minecraft.

Leia mais:

>> 'Como Treinar o Seu Dragão': live-action ganha 1º trailer

>> ‘Ainda Estou Aqui’ alcança marca impressionante; saiba qual

>> 'Deadpool 4'? Ryan Reynolds abre o jogo sobre filme: "Orgulhoso"

A produção conta com Jason Momoa (Aquaman) e Jack Black (Jumanji: Bem vindo à Selva) como protagonistas, além de Emma Myers (Wandinha), Jennifer Coolidge (The White Lotus), Danielle Brooks (Pacificador) e Sebastian Eugene Hansen (Luta por Justiça). Youtubers conhecidos no universo Minecraft também terão participações especiais.

A trama do filme segue quatro desajustados – Garrett “The Garbage Man” Garrison (Momoa), Henry (Hansen), Natalie (Myers) e Dawn (Brooks) – que, lidando com problemas cotidianos, são inesperadamente transportados para Overworld, um estranho país das maravilhas cúbico, onde a imaginação é a única regra. Para voltar para casa, eles precisarão dominar esse novo mundo e enfrentar criaturas malignas, como Piglins e Zumbis. Nessa missão, contam com a ajuda de Steve (Black), um experiente e imprevisível construtor.

Confira o trailer abaixo:

Lançado em 2011, Minecraft se tornou um dos jogos mais populares da história, com 140 milhões de jogadores mensais em 2023 e mais de 300 milhões de cópias vendidas. A Mojang, sua desenvolvedora, foi adquirida pela Microsoft em 2014 por US$ 2,5 bilhões.



'Um Filme Minecraft' tem estreia marcada para 3 de abril de 2025 no Brasil.