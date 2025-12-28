Morre Thierry Tremouroux, ator de novela da Globo, aos 65 anos

O ator Thierry Tremouroux morreu aos 65 anos - Foto: Reprodução | Instagram

O ator Thierry Tremouroux, conhecido por seu papel como Eugênio na novela da Globo "Nos Tempos do Imperador", morreu neste domingo, 28, aos 65 anos. A notícia foi confirmada por sua filha, a também atriz Lara Tremouroux, através de um emocionante desabafo publicado em seu perfil oficial no Instagram.

Em seu texto, Lara destacou o aprendizado sobre o valor da vida e a amizade "gigante" que mantinha com o pai. "Que maravilha ter vivido isso e saber que para sempre vou sentir", escreveu a atriz, celebrando o humor e a leveza com que Thierry encarava a trajetória pessoal e profissional.

Thierry Tremouroux consolidou uma carreira respeitada no audiovisual brasileiro, transitando entre a televisão e o cinema. Além de seu trabalho na trama histórica das 18h como o personagem Eugênio, o ator acumulou participações importantes em outras produções nos últimos anos:

Além da Ilha (2018): Série de comédia e suspense;

Quase Memória (2016): Filme dirigido por Ruy Guerra;

Kali: Anjo Vingador (2024): Um de seus trabalhos mais recentes.

A partida do ator gerou uma onda de solidariedade entre colegas de profissão e fãs nas redes sociais. Lara finalizou sua homenagem ressaltando que não esquecerá as lições deixadas pelo pai: "Que bom que fiz certinho e nasci sua filha".

Até o momento, a causa da morte e informações sobre o velório não foram divulgadas pela família.