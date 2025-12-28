Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

LUTO

Morre Thierry Tremouroux, ator de novela da Globo, aos 65 anos

Filha do artista, Lara Tremouroux, publicou homenagem nas redes sociais

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

28/12/2025 - 16:47 h
O ator Thierry Tremouroux morreu aos 65 anos
O ator Thierry Tremouroux morreu aos 65 anos -

O ator Thierry Tremouroux, conhecido por seu papel como Eugênio na novela da Globo "Nos Tempos do Imperador", morreu neste domingo, 28, aos 65 anos. A notícia foi confirmada por sua filha, a também atriz Lara Tremouroux, através de um emocionante desabafo publicado em seu perfil oficial no Instagram.

Em seu texto, Lara destacou o aprendizado sobre o valor da vida e a amizade "gigante" que mantinha com o pai. "Que maravilha ter vivido isso e saber que para sempre vou sentir", escreveu a atriz, celebrando o humor e a leveza com que Thierry encarava a trajetória pessoal e profissional.

Tudo sobre Televisão em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Lara Tremouroux (@laratremouroux)

Thierry Tremouroux consolidou uma carreira respeitada no audiovisual brasileiro, transitando entre a televisão e o cinema. Além de seu trabalho na trama histórica das 18h como o personagem Eugênio, o ator acumulou participações importantes em outras produções nos últimos anos:

  • Além da Ilha (2018): Série de comédia e suspense;
  • Quase Memória (2016): Filme dirigido por Ruy Guerra;
  • Kali: Anjo Vingador (2024): Um de seus trabalhos mais recentes.

A partida do ator gerou uma onda de solidariedade entre colegas de profissão e fãs nas redes sociais. Lara finalizou sua homenagem ressaltando que não esquecerá as lições deixadas pelo pai: "Que bom que fiz certinho e nasci sua filha".

Até o momento, a causa da morte e informações sobre o velório não foram divulgadas pela família.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ator cinema Thierry Tremouroux

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O ator Thierry Tremouroux morreu aos 65 anos
Play

Repórter do SBT é assaltada durante transmissão ao vivo; veja

O ator Thierry Tremouroux morreu aos 65 anos
Play

Conversa picante entre homens em reality da Globo viraliza

O ator Thierry Tremouroux morreu aos 65 anos
Play

Apresentadora da Globo é hostilizada em loja: "Jornalixo"; veja vídeo

O ator Thierry Tremouroux morreu aos 65 anos
Play

Sinal da Record é invadido e mensagem misteriosa é exibida ao vivo

x