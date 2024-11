"Nova Cena": Com rap no foco, conheça 1º reality musical da Netflix

Netflix lança, nesta terça-feira, 12, “Nova Cena” - Foto: Raquel Espírito Santo | Netflix

O Brasil é um país movido pela música. Dos tambores do axé até as baladas sertanejas, a diversidade de estilos e ritmos faz parte do DNA cultural da nação. Não é de se surpreender, portanto, que os realities musicais tenham se popularizado. Fenômenos de audiência, esses programas não apenas descobrem novos talentos, mas também moldam tendências e conectam o público às histórias de vida dos participantes.

Em sua primeira aposta no formato de reality musical no Brasil, a Netflix lança, nesta terça-feira, 12, “Nova Cena”. Na atração, o palco é o rap, com suas palavras afiadas e rimas: para vencer, os 18 competidores vão ter que provar que têm a caneta mais afiada e o microfone como arma.

Versão nacional do norte-americano "Rhythm & Flow", o reality de rap traz nomes famosos do cenário atual como jurados para aconselhar os participantes. Ao longo de seis episódios, Djonga, as irmãs Tasha & Tracie e Filipe Ret vão buscar novos talentos em suas próprias cidades natais - Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro. Mas a ideia é diversificar.

Questionado pelo Portal A TARDE, Djonga destacou a relevância de trazer artistas de Minas Gerais para a cena. “Eu acho que falta essa questão regional, porque a maioria dos artistas são do Sudeste. Por outro lado, tem uma coisa interessante que é, apesar de não parecer, Minas Gerais está um pouco fora desse eixo cultural e empresarial. Só de ter a galera de Minas já é interessante demais”, afirmou. Segundo ele, o programa é um ponto de partida para ampliar a presença de outras regiões em projetos culturais. “Quanto mais oportunidades de fazer programas como esse, a gente vai conseguir expandir e trazer mais gente de outros lugares. Acho que o passo inicial já foi dado”, pontuou.

Para Filipe Ret, a seleção dos participantes e a diversidade apresentada são um processo em construção a longo prazo. “Nesse momento foram contemplados só Minas, São Paulo e Rio. Então, vamos fazer para as pessoas reclamarem também que não tem todo mundo lá, para no próximo ter, e isso ir crescendo. Esperamos que as críticas sejam assimiladas, e que no próximo tenham outros estados de fato”, disse.

Rima premiada

Filipe Ret, as irmãs Tasha & Tracie e Djonga | Foto: Raquel Espírito Santo | Netflix

E como todo reality que se preze, “Nova Cena”, claro, também tem um prêmio em jogo. O vencedor ou vencedora leva um prêmio de R$ 500 mil e uma participação na 5ª temporada da série "Sintonia", uma das maiores produções nacionais da Netflix.

Mas não foi fácil chegar até o final. Segundo os artistas jurados, o reality foi palco de intensas emoções e desafios técnicos para os participantes. Tracie compartilhou a dificuldade dos jurados em suas escolhas ao longo do programa: “No fim, todo mundo chegou à conclusão de quem estava mais pronto e se dava melhor. Teve horas que todo mundo foi tão bem que a gente teve que se apegar aos erros mínimos”, revelou. Segundo ela, a competição exigiu muito autocontrole, com talentos sendo eliminados devido à ansiedade. “A gente que é artista tem um ego, e isso afeta a forma como encaramos as críticas e as competições”, completou Tasha.

Para Djonga, a capacidade de lidar com a pressão foi um diferencial importante. “Pressão foi o grande lance mesmo. Tanto quanto a estratégia. Quem mostrou mais lados e teve coragem de sair da zona de conforto conseguiu ir mais longe”, refletiu.

Flow Feminino

Os primeiros quatro episódios já estão disponíveis na Netflix | Foto: Divulgação | Netflix

Outro ponto destacado foi a atuação feminina no programa. Filipe Ret ressaltou que “nenhuma mina esqueceu letra, só os caras”, sugerindo que as mulheres estavam mais preparadas para lidar com a pressão. Para Tracie, a experiência das mulheres no cenário musical, onde frequentemente enfrentam desconfianças, foi uma vantagem. “As mulheres já estão acostumadas com essa pressão. Elas chegaram um pouco mais preparadas, já acostumadas a lidar com desafios do tipo ‘você gosta de rap mesmo? Então fala o nome de todos os integrantes do Racionais’”, brincou.

Em clima de mistério, Tasha prometeu que a escolha final vai surpreender. “Nenhum de nós esperava, todas as pessoas que a gente mais apostou assim. Foi uma reviravolta muito grande”.

Os primeiros quatro episódios já estão disponíveis na Netflix. Os outros dois restantes serão liberados no dia 19 de novembro. Além de Djonga, Filipe Ret, e Tasha & Tracie, outros nomes da cena nacional integram o time de convidados. São eles: Negra Li, MC Luanna, Ebony, Dexter, Karol Conká e KL Jay.

Assista ao trailer de “Nova Cena”: