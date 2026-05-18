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Novo cinema em Salvador anuncia ingressos a partir de R$ 6

Espaço ainda conta com exposições de arte gratuita

Agatha Victoria Reis
Por
Cinema em Salvador
Cinema em Salvador -

Um novo espaço voltado ao cinema chegou a Salvador. O CineLankiana, localizado no bairro de Cajazeiras, conta com uma programação voltada para produções nacionais e internacionais e ingressos a partir de R$ 6,24.

O cinema conta com sala para 48 pessoas, cafeteria e pipoca. Além de funcionar de terça a domingo, das 11h às 23h. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria ou pelo site Ingresso.com, com inteira custando R$18,24.

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Localizado no Quilombo do Coqueiro Grande, o espaço ainda conta com exposições de arte gratuita.

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Filmes em cartaz

Dentre os filmes em cartaz no cinema estão:

  • A Sombra do Meu Pai: fiilme do diretor Akinola Davies Jr., se passa em Lagos, na Nigéria, durante a crise eleitoral de 1993.
  • Fanon: focada na vida de Frantz Fanon, a trama conta a história de um psiquiatra e revolucionário martinicano que atuou na Argélia durante a guerra de independência.
  • Michael: filme acompanha a trajetória de Michael Jackson, explorando tanto a vida pessoal quanto às performances icônicas do "Rei do Pop".
  • O Gênio do Crime: adaptação cinematográfica do clássico livro infantojuvenil homônimo de João Carlos Marinho, lançado em 1969.
CineLankiana
CineLankiana | Foto: Divulgação
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