Novo cinema em Salvador anuncia ingressos a partir de R$ 6

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Cinema em Salvador - Foto: Shirley Stolze / Ag A Tarde

Um novo espaço voltado ao cinema chegou a Salvador. O CineLankiana, localizado no bairro de Cajazeiras, conta com uma programação voltada para produções nacionais e internacionais e ingressos a partir de R$ 6,24.



O cinema conta com sala para 48 pessoas, cafeteria e pipoca. Além de funcionar de terça a domingo, das 11h às 23h. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria ou pelo site Ingresso.com, com inteira custando R$18,24.

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Localizado no Quilombo do Coqueiro Grande, o espaço ainda conta com exposições de arte gratuita.

Filmes em cartaz

Dentre os filmes em cartaz no cinema estão:

A Sombra do Meu Pai: fiilme do diretor Akinola Davies Jr., se passa em Lagos, na Nigéria, durante a crise eleitoral de 1993.

Fanon: focada na vida de Frantz Fanon, a trama conta a história de um psiquiatra e revolucionário martinicano que atuou na Argélia durante a guerra de independência.

Michael: filme acompanha a trajetória de Michael Jackson, explorando tanto a vida pessoal quanto às performances icônicas do "Rei do Pop".

O Gênio do Crime: adaptação cinematográfica do clássico livro infantojuvenil homônimo de João Carlos Marinho, lançado em 1969.