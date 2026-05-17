Conheça 10 séries que estão viciando o público em 2026; veja lista

Jean Smart e Hannah Einbinder na 5ª temporada de 'Hacks' Foto: Kenny Laubbacher/HBO Max/Divulgação - Foto: Kenny Laubbacher/HBO Max/Divulgação

O ano de 2026 ainda nem chegou à metade, mas já entregou uma avalanche de séries que movimentaram as plataformas de streaming e dominaram as conversas nas redes sociais. Entre continuações aguardadas, novos fenôenos dramáticos e produções recheadas de humor ácido, o público encontrou opções para todos os gostos.



Em meio à disputa acirrada entre streamings, algumas produções conseguiram se destacar rapidamente, seja pelo elenco estrelado, pelas críticas positivas ou pelo impacto emocional das histórias. De dramas médicos sufocantes a comédias absurdas e séries de suspense psicológico, confira as produções que mais estão conquistando público e crítica em 2026.

Hacks se despede em alta

A temporada final de Hacks consolidou a produção como uma das melhores comédias dos últimos anos. A relação entre Deborah Vance, interpretada por Jean Smart, e Ava, vivida por Hannah Einbinder, ganhou novos contornos emocionais enquanto as duas tentam realizar o sonho de um grande show no Madison Square Garden.



A série manteve o humor afiado, mas apostou ainda mais no amadurecimento das personagens e na vulnerabilidade emocional da protagonista. O desfecho vem sendo apontado por fãs como uma despedida “à altura” da trajetória da série.

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The Pitt virou o grande drama do ano

Se havia dúvidas sobre o espaço para séries médicas em 2026, The Pitt acabou com todas elas. Após uma primeira temporada premiada, o drama retornou ainda mais intenso ao abordar temas como colapso do sistema de saúde, desgaste psicológico dos profissionais e desigualdade social.



A produção também chamou atenção ao incluir temas políticos e sociais, como imigração, pressão hospitalar e burnout extremo. O tom mais realista e pesado transformou a série em uma das produções mais comentadas do ano.

Rooster conquistou fãs de “Ted Lasso”

Para quem sentia falta de uma série confortável e emocionalmente acolhedora, Rooster apareceu como surpresa positiva. Estrelada por Steve Carell, a produção acompanha um escritor de meia-idade que se aproxima da filha durante uma crise familiar.

A série aposta em diálogos leves, relações afetivas e um humor mais otimista, algo que fez muita gente comparar a produção ao fenômeno Ted Lasso.

Universo de Game of Thrones ganha novo fôlego

Depois de divisões entre fãs com produções anteriores, A Knight of the Seven Kingdoms conseguiu recuperar parte do encanto do universo criado por George R. R. Martin.



A trama acompanha um cavaleiro sem grandes feitos e seu jovem escudeiro Egg em aventuras menores, mais humanas e menos focadas em grandes guerras políticas. O resultado agradou justamente por trazer de volta o lado mais simples e carismático da franquia.

Beef ficou ainda mais ácida

A nova temporada de Beef apostou em um clima mais existencialista e sofisticado. Liderada por Oscar Isaac e Carey Mulligan, a trama mergulha em relações desgastadas, privilégios e conflitos geracionais dentro de um clube de elite.



O texto afiado e o humor desconfortável seguem como marcas registradas da série.

Jury Duty repetiu o sucesso improvável

Pouca gente acreditava que a fórmula funcionaria novamente, mas a segunda temporada de Jury Duty conseguiu repetir o impacto da primeira.



Desta vez, a vítima da grande encenação é um funcionário temporário recrutado para um retiro corporativo absurdo. Todos ao redor são atores, menos ele. O resultado mistura improviso, constrangimento e situações completamente caóticas.

Halfway mergulha em relações violentas

Após o sucesso de Baby Reindeer, Richard Gadd voltou ao streaming com Halfway.



A série acompanha dois amigos ao longo de anos de convivência marcada por dependência emocional, manipulação e violência. O drama psicológico intenso rapidamente virou assunto entre fãs pelas cenas desconfortáveis e atuações elogiadas.

Suspense e assassinato impulsionam His and Hers

Misturando investigação criminal, jornalismo e tensão psicológica, His and Hers se tornou uma das grandes apostas do suspense em 2026. Estrelada por Tessa Thompson e Jon Bernthal, a série gira em torno de um assassinato que abala uma pequena cidade da Geórgia.

Epic Errors aposta no caos

Criada por Dan Levy, a comédia acompanha um pastor que acaba envolvido acidentalmente no mundo do crime ao lado da irmã. Com humor acelerado, situações absurdas e um elenco afiado, a série virou uma das surpresas mais comentadas do ano.

American Love Story revive tragédia famosa

A nova produção de Ryan Murphy acompanha o relacionamento entre John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette.



Além do romance, a série explora o impacto da fama, a pressão da mídia e a tragédia que matou o casal em 1999. O visual sofisticado e o clima melancólico ajudaram a transformar a produção em uma das mais comentadas do ano.