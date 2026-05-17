Filme que domina os cinemas supera US$ 100 milhões em bilheteria

‘Mortal Kombat 2’ se torna a 2ª MAIOR arrecadação da franquia - Foto: Divulgação

O filme Mortal Kombat 2 ultrapassou a marca de US$ 100 milhões em arrecadação mundial em menos de duas semanas em cartaz. A sequência da famosa franquia de luta soma atualmente US$ 101,2 milhões nas bilheterias globais e já se tornou uma das produções mais rentáveis da saga.



Nos Estados Unidos, o longa arrecadou US$ 62,2 milhões. Já no mercado internacional, o filme adicionou mais US$ 39 milhões, impulsionado pelo bom desempenho em países como Reino Unido, México, Austrália, Brasil e China.

Filme já é o segundo maior da franquia

Com o resultado, Mortal Kombat 2 se tornou a segunda maior bilheteria da franquia, ficando atrás apenas da adaptação original de 1995, que arrecadou US$ 122 milhões mundialmente. O Brasil aparece entre os cinco maiores mercados internacionais do longa, com US$ 2,5 milhões arrecadados até o momento.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Apesar do desempenho positivo, a estreia ficou abaixo das projeções iniciais de mercado. O filme abriu com US$ 38,7 milhões nos cinemas norte-americanos, enquanto especialistas esperavam algo próximo de US$ 50 milhões.

Recepção dividiu público e crítica

No site Rotten Tomatoes, o longa alcançou 65% de aprovação entre os críticos. Já o público deu nota B no CinemaScore, avaliação inferior à do primeiro filme lançado em 2021.



Ainda assim, a sequência superou a recepção de Mortal Kombat: Annihilation, considerada uma das adaptações mais criticadas dos games para o cinema.

Johnny Cage entra na batalha

A nova produção traz o retorno de personagens clássicos da franquia e introduz finalmente Johnny Cage, interpretado por Karl Urban. O elenco também conta com nomes como Lewis Tan, Jessica McNamee, Joe Taslim e Hiroyuki Sanada.



Na trama, os guerreiros do Plano Terreno enfrentam uma batalha brutal contra o império de Shao Kahn em um torneio sem regras, que ameaça o futuro da humanidade.