Novocaine e mais: veja o que está passando no cinema em Salvador

Os cinemas de Salvador oferecem uma programação rica e variada, com opções para todos os públicos. Entre os grandes lançamentos, destacam-se filmes de ação eletrizantes, dramas de tirar o fôlego e produções para toda a família. Embora ‘Novocaine: À Prova de Dor’ seja a estreia mais aguardada da semana, a diversidade de filmes em cartaz garante alternativas que vão desde histórias repletas de adrenalina até obras mais reflexivas.

Para quem está em busca de um bom filme para assistir, o Cineinsite A TARDE montou uma lista com os principais títulos em exibição, incluindo resumos e trailers para ajudar na escolha.



Horários, cinemas e mais: acesse o Cineinsite AQUI e veja onde os filmes estão passando.

NOVOCAINE: À PROVA DE DOR

Nathan Caine é um homem que possui uma condição rara que faz com que ele não sinta dor. Ele se apaixona por uma colega de trabalho, mas, no dia seguinte ao primeiro encontro deles, o local é assaltado e ela é sequestrada pelos bandidos. Motivado pelo desejo de salvá-la, Nathan parte em uma aventura para resgatá-la.

A BATALHA DA RUA MARIA ANTÔNIA



21 planos-sequência retratam momentos da noite da Batalha da Rua Maria Antônia, em outubro de 1968, ao lado dos estudantes e professores do Movimento Estudantil de Esquerda, no prédio da Faculdade de Filosofia da USP em uma noite definitiva. Os personagens enfrentam os ataques do Comando de Caça aos Comunistas vindos do outro lado da rua, da Universidade Mackenzie. Quando o confronto explode, gritos, molotovs, pedras, paus e bombas caseiras são atiradas. 24 horas vividas com a paixão da juventude dos anos 60, em defesa de um sonho, na iminência da invasão dos militares ao prédio da USP.

PARTHENOPE: OS AMORES DE NÁPOLES



'Parthenope: Os Amores de Nápoles' apresenta uma jovem bela e sedutora ao longo de sua vida. Parthenope (Celeste Dalla Porta), carrega em seu nome a lenda mitológica que dá origem ao nome da cidade de Nápoles. Assim como uma sereia, ela usa seu charme e poder de sedução para conquistar diversos homens, trazendo emoção à sua juventude. Seja de forma intensamente apaixonada ou até mesmo com homens proibidos, Parthenope transforma a vida das pessoas ao seu redor, alternando entre momentos de pura alegria, entusiasmo e uma melancolia que marca profundamente os que cruzam seu caminho.

RESGATE IMPLACÁVEL



Levon Cade é um ex-agente de operações secretas que abandonou sua perigosa profissão para viver de forma simples e trabalhar na construção civil, dedicando-se integralmente à criação de sua filha. No entanto, sua nova vida é abalada quando Jenny, a filha adolescente de seu chefe, desaparece misteriosamente. Relutante, Levon é forçado a resgatar as habilidades que o tornaram lendário no submundo das missões secretas.

QUANDO CHEGA O OUTONO



Em um bucólico vilarejo da Borgonha, Michelle e Marie-Claude, amigas e vizinhas de longa data, desfrutam de um estilo de vida tranquilo após a aposentadoria. Michelle está ansiosa para passar o verão com seu neto, Lucas. Mas a estadia é cancelada após ela servir cogumelos venenosos à sua filha Valérie, mãe do garoto, o que abala ainda mais a relação marcada por traumas e segredos do passado. Desolada, Michelle começa a se sentir menos solitária quando o misterioso filho de Marie-Claude sai da prisão.

OESTE OUTRA VEZ

No sertão de Goiás, homens brutos que não conseguem lidar com suas fragilidades são constantemente abandonados pelas mulheres que amam. Tristes e amargurados, eles se voltam violentamente uns contra os outros.

BRANCA DE NEVE



Quando a Rainha Má manda matarem sua enteada por inveja de sua beleza, Branca de Neve foge do reino. Ela percorre a floresta e acha uma casinha onde vivem sete anões amigáveis com quem passa viver. Porém, a moça ainda não está a salvo, já que a bruxa planeja dar um fim a sua vida com uma maçã envenenada.

MILTON BITUCA NASCIMENTO



O filme acompanha a turnê de despedida de Milton Nascimento, uma das maiores lendas vivas da música brasileira. Filmado ao longo de dois anos, o longa registra os últimos shows de "Bituca", como é carinhosamente conhecido, e captura a profunda conexão entre o artista e seus fãs.

VITÓRIA



Nina é uma mulher idosa que vive sozinha e se sente angustiada com a crescente violência em seu bairro. Em meio a conflitos com os vizinhos, ela decide filmar a movimentação de traficantes de drogas da sua janela, na esperança de colaborar com a polícia. Após meses registrando as atividades suspeitas, sua iniciativa atrai a atenção de um jornalista, que se aproxima de Nina e se propõe a apoiá-la em sua missão.

MICKEY 17



Mickey faz parte de um programa espacial de colonização e sempre é enviado para missões perigosas, quase suicidas. Se morrer, ele é clonado e boa parte de suas memórias são recuperadas. Mas, após seis mortes, ele começa a entender o porquê de seu cargo nunca ter sido ocupado antes.

Para conferir mais detalhes sobre os filmes em cartaz, horários e salas, acesse o Cineinsite A TARDE e programe sua próxima ida ao cinema!