SE LIGA NA DICA!

O filme da Netflix que vai te fazer esquecer que hoje ainda é segunda

Recém-lançado, o suspense já entrou no TOP 10 e virou refúgio contra o tédio

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

09/02/2026 - 14:02 h

Esse filme de suspense da Netflix está entre os mais comentados do momento
Esse filme de suspense da Netflix está entre os mais comentados do momento -

Recém-chegado ao catálogo da Netflix, Na Terra de Santos e Pecadores já conquistou espaço entre os títulos mais assistidos da plataforma. Atualmente na terceira posição do TOP 10, o longa vem se consolidando como a escolha ideal para quem quer espantar o tédio de uma segunda-feira com uma história intensa, sombria e construída na base da tensão.

Sem apostar em explosões contínuas, o filme chama atenção justamente por fazer o caminho oposto: a violência é contida, mas constante, e o suspense cresce cena após cena, sem dar descanso ao espectador. A estreia recente foi suficiente para colocá-lo entre os assuntos mais comentados do momento.

Além do bom desempenho em audiência, o longa também recebeu uma resposta positiva da crítica. São 83% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes, além de 74% de aprovação do público, números que reforçam a boa recepção e indicam um entretenimento sólido para quem busca ação com densidade dramática, perfeito para começar a semana longe do óbvio.

Um passado que insiste em voltar

Ambientado em 1974, o filme acompanha Finbar Murphy, personagem vivido por Liam Neeson, um homem marcado por um passado violento que decide se mudar para Glencolmcille, pequena cidade na costa irlandesa. O plano é simples: desaparecer, viver em silêncio e tentar se redimir pelos pecados que carrega.

Aos poucos, o espectador descobre o peso dessa culpa. Finbar é um alcoólatra que, após retornar da Segunda Guerra Mundial e perder a esposa, tornou-se um assassino de aluguel. A tentativa de levar uma vida discreta, no entanto, dura pouco.

A rotina pacata é quebrada quando um grupo de terroristas do IRA se infiltra na cidade após um atentado que matou seis pessoas em Belfast. A violência, que parecia distante, volta a rondar Finbar e a lembrá-lo de que certos passados não permitem aposentadoria.

A paisagem costeira, bela e silenciosa, funciona como um contraste constante com o clima de ameaça que se espalha pelas ruas pequenas, pelas conversas interrompidas e pelos olhares desconfiados. Nada ali parece realmente seguro.

Um dilema sem saída

Finbar vive tentando desaparecer. Cansado e perto do limite, ele busca algum tipo de descanso depois de uma vida inteira de decisões sujas. A redenção que procura não tem nada de espiritual: é prática, dura e marcada por escolhas impossíveis.

O enredo gira em torno desse dilema central, ele quer parar, mas o mundo não deixa. Em um lugar onde certos crimes não podem ser enterrados nem pelo arrependimento nem pelo tempo, a história avança como um thriller de tensão crescente.

O filme também explora a lógica das guerras invisíveis, em que disputas políticas atingem civis e cobram lealdades a um custo alto. Personagens como Doireann McCann e Curtis Eastwood dão rosto a esse conflito, ampliando a tensão para além do passado do protagonista.

As ruas isoladas, o mar e o distanciamento reforçam a sensação de que a violência está sempre à espreita, pronta para romper qualquer tentativa de paz.

Liam Neeson em registro mais contido

Liam Neeson entrega um Finbar distante do herói invencível. Ele ainda é perigoso, mas claramente preferia não precisar ser. O ator sustenta bem o equilíbrio entre firmeza e desgaste, tornando o conflito interno tão relevante quanto a ameaça externa.

A força do filme está em deixar esse embate moral acontecer sem discursos. A questão não é apenas matar ou não matar, mas quantas mortes alguém aceita carregar para impedir outras.

Dirigido por Robert Lorenz, o longa respeita o próprio ritmo. A narrativa é cadenciada, silenciosa quando precisa ser, e explosiva nos momentos certos. A paisagem irlandesa funciona como contraponto narrativo: quanto mais bonita, mais brutal parece a chegada da violência.

Ao misturar elementos de faroeste e noir, o filme se firma como um suspense de ação que prefere atmosfera e tensão a excessos, explicando por que, mesmo recém-lançado, já ocupa o TOP 10 da Netflix e se mostra a escolha ideal para salvar qualquer segunda-feira entediante.

