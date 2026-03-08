O filme de ação da Netflix que é diferente de tudo que você já viu

Esse novo filme de ação é a aposta certeira para sua maratona - Foto: Divulgação

Para quem busca um filme eletrizante para assistir hoje, Máquina de Guerra surge como uma das apostas da Netflix que mistura ação militar, ficção científica e muita tensão.

A produção chama atenção por unir batalhas de guerra com uma ameaça alienígena inesperada, criando uma história que foge do padrão dos filmes militares tradicionais.

A combinação de ação, ficção científica e clima de sobrevivência tem despertado curiosidade entre os assinantes, e o resultado já aparece nos números: o longa atualmente ocupa o topo do TOP 10 da Netflix, sendo o título mais assistido da plataforma no momento.



Guerra encontra ficção científica em trama intensa

Incluir elementos de ficção científica em uma narrativa de guerra foi a estratégia da Netflix para um de seus projetos originais mais ambiciosos. A proposta combina clima de campo de treinamento militar com batalhas sci-fi intensas, lembrando produções como No Limite do Amanhã, com toques de horror.

A trama acompanha um grupo de candidatos de elite do Exército dos Estados Unidos durante um exercício final de treinamento que rapidamente se transforma em um pesadelo de sobrevivência.

O que deveria ser apenas a última etapa da seleção se transforma em uma batalha real quando uma força alienígena assassina ameaça não apenas os soldados, mas todo o planeta.

Uma missão militar que vira pesadelo

Máquina de Guerra, de início, já demonstra seguir uma trama clássica dos filmes de guerra: um veterano de 40 e poucos anos provoca admiração e estranhamento ao tentar ser entrar para os Rangers — a divisão de elite da infantaria do exército estadunidense — ao lado de recrutas muito mais jovens.

Destacando-se imensamente durante o treinamento, ele acaba se tornando um líder entre os soldados. Porém, nas horas finais do processo seletivo, um exercício de campo se transforma em uma verdadeira batalha pela sobrevivência quando uma força alienígena assassina ameaça a vida do esquadrão e de todo o Planeta Terra.

Protagonista carrega traumas do passado

Para liderar a história, o streaming escalou Alan Ritchson, conhecido pelo sucesso da série Reacher, colocando o ator no centro de um conflito que rapidamente sai do controle.

No filme, Ritchson interpreta um engenheiro de combate conhecido apenas como “81”, codinome derivado de seu número no processo de seleção dos Rangers.

O personagem carrega traumas profundos após perder o irmão em um ataque do Talibã, o que já o deixa emocionalmente instável antes do surgimento de uma ameaça inexplicável no campo de treinamento.

Além de Alan Ritchson, o elenco conta com Dennis Quaid, que interpreta o sargento-mor Sheridan, um oficial preocupado com o estado psicológico de 81. Também participam do filme Jai Courtney, Esai Morales, Stephan James, Keiynan Lonsdale e Daniel Webber, completando o grupo de soldados envolvidos na missão.