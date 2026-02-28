Menu
SE LIGA NA DICA

O filme de ação explosiva da Netflix que promete salvar seu sábado

Produção intensa já entrou no TOP 10 e surpreende quem procura adrenalina rápida no streaming

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

28/02/2026 - 5:14 h

Filme de ação surge como a melhor opção para assistir no fim de semana
Filme de ação surge como a melhor opção para assistir no fim de semana -

No fim de semana, tudo o que muita gente procura é uma boa dose de entretenimento para desligar a mente e aproveitar o tempo livre.

Recém-chegado ao catálogo da Netflix, Hierarquia do Crime surge justamente como essa opção: o filme de ação já alcançou o TOP 10 da plataforma e atualmente ocupa a segunda posição entre os mais assistidos, conquistando o público com uma história marcada por perseguições, tensão familiar e muita adrenalina.

Com pouco mais de uma hora e meia de duração, este filme de ação está varrendo a Netflix. A produção apresenta uma trama intensa centrada em dois irmãos que acabam mergulhando no mundo do crime após um plano ambicioso sair completamente do controle.

Qual é a história de Hierarquia do Crime?

Ambientado no Texas, o enredo coloca em cena Stone e Reach, irmãos adotivos que planejam executar o maior e mais perigoso assalto de suas vidas. Como esperado, as coisas logo saem dos trilhos, mergulhando-os em um jogo de sobrevivência extremamente perigoso.

Caçados por mafiosos russos e por uma força policial determinada, Stone e Reach precisam, ainda, lidar com tensões familiares não resolvidas vindas diretamente do passado.

Quem está no elenco de Hierarquia do Crime?

O elenco de Hierarchy (no original) é composto por nomes não tão conhecidos assim da grande indústria, como Chiderah Uzowulu, Xavier Alvarado, Jenny Frame, Neyla Cantu e Ruben Javier Caballero. A direção fica por conta de Russell K. Reed, cineasta que assinou curtas-metragens como Baby Nick e My Soul To Keep.

Vale ressaltar que o filme possui apenas 1h39 de duração, configurando a oportunidade perfeita para assistir rapidamente em uma tarde, especialmente para quem busca uma experiência intensa sem precisar investir muitas horas diante da tela.

x