Salvador vai ter exibição do Oscar com programação especial
Exibição vai acontecer no Cine Glauber Rocha
Por Edvaldo Sales
O Cine Glauber Rocha, em Salvador, vai transmitir a cerimônia do Oscar 2026. A premiação vai acontecer no dia 15 de março. A programação foi montada para reunir a torcida pelo filme brasileiro ‘O Agente Secreto’, que concorre nas categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Estrangeiro, Melhor Elenco e Melhor Ator, com a indicação do baiano Wagner Moura.
A escolha do cinema para sediar a transmissão não foi à toa. O Glauber Rocha foi um dos pontos de partida da trajetória do longa de Kleber Mendonça Filho no circuito de exibição nacional.
“A trajetória de O Agente Secreto em solo nacional começou aqui no Glauber! E nós não poderíamos ficar de fora da grande festa do Oscar 2026”, escreveu o cinema em uma publicação no Instagram.
Programação
A celebração vai começar cedo no Cine Glauber Rocha. A partir das 17h, o terraço do local receberá um set do DJ Raiz. A transmissão oficial da festa da Academia iniciará às 20h e será acompanhada pelos comentários do pesquisador e crítico de cinema do Jornal A TARDE, Rafael Carvalho.
As entradas já estão à venda e dão direito à festa no terraço, à exibição da premiação e à pipoca. O primeiro lote custa R$ 60 e pode ser adquirido até o dia 10 de março. A partir do dia 11, o valor do acesso passa para R$ 80.
As compras devem ser feitas diretamente na bilheteria física do cinema ou por meio do site do Cine Glauber Rocha.
