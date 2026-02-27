Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VAI ASSISTIR?

Salvador vai ter exibição do Oscar com programação especial

Exibição vai acontecer no Cine Glauber Rocha

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

27/02/2026 - 8:38 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Exibição vai acontecer no Cine Glauber Rocha
Exibição vai acontecer no Cine Glauber Rocha -

O Cine Glauber Rocha, em Salvador, vai transmitir a cerimônia do Oscar 2026. A premiação vai acontecer no dia 15 de março. A programação foi montada para reunir a torcida pelo filme brasileiro ‘O Agente Secreto’, que concorre nas categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Estrangeiro, Melhor Elenco e Melhor Ator, com a indicação do baiano Wagner Moura.

A escolha do cinema para sediar a transmissão não foi à toa. O Glauber Rocha foi um dos pontos de partida da trajetória do longa de Kleber Mendonça Filho no circuito de exibição nacional.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“A trajetória de O Agente Secreto em solo nacional começou aqui no Glauber! E nós não poderíamos ficar de fora da grande festa do Oscar 2026”, escreveu o cinema em uma publicação no Instagram.

Leia Também:

‘O Agente Secreto’ perde prêmios no Bafta 2026
O Agente Secreto vence grande prêmio no Spirit Awards
Quando 'O Agente Secreto' estreia na Netflix? Veja o que sabe

Programação

A celebração vai começar cedo no Cine Glauber Rocha. A partir das 17h, o terraço do local receberá um set do DJ Raiz. A transmissão oficial da festa da Academia iniciará às 20h e será acompanhada pelos comentários do pesquisador e crítico de cinema do Jornal A TARDE, Rafael Carvalho.

As entradas já estão à venda e dão direito à festa no terraço, à exibição da premiação e à pipoca. O primeiro lote custa R$ 60 e pode ser adquirido até o dia 10 de março. A partir do dia 11, o valor do acesso passa para R$ 80.

As compras devem ser feitas diretamente na bilheteria física do cinema ou por meio do site do Cine Glauber Rocha.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Cine Glauber Rocha (@cineglauberrocha)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Cine Glauber Rocha cinema O Agente Secreto oscar

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Exibição vai acontecer no Cine Glauber Rocha
Play

A Noiva e mais: veja o que está passando no cinema em Salvador

Exibição vai acontecer no Cine Glauber Rocha
Play

Césio-137: maior acidente radioativo do Brasil vai virar série na Netflix

Exibição vai acontecer no Cine Glauber Rocha
Play

Todo Mundo em Pânico 6: veja todos os filmes parodiados em novo trailer

Exibição vai acontecer no Cine Glauber Rocha
Play

Pânico 7 e mais: veja o que está passando no cinema em Salvador

x