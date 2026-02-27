Salvador vai ter exibição do Oscar com programação especial

Exibição vai acontecer no Cine Glauber Rocha - Foto: Divulgação

O Cine Glauber Rocha, em Salvador, vai transmitir a cerimônia do Oscar 2026. A premiação vai acontecer no dia 15 de março. A programação foi montada para reunir a torcida pelo filme brasileiro ‘O Agente Secreto’, que concorre nas categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Estrangeiro, Melhor Elenco e Melhor Ator, com a indicação do baiano Wagner Moura.

A escolha do cinema para sediar a transmissão não foi à toa. O Glauber Rocha foi um dos pontos de partida da trajetória do longa de Kleber Mendonça Filho no circuito de exibição nacional.

“A trajetória de O Agente Secreto em solo nacional começou aqui no Glauber! E nós não poderíamos ficar de fora da grande festa do Oscar 2026”, escreveu o cinema em uma publicação no Instagram.

Programação

A celebração vai começar cedo no Cine Glauber Rocha. A partir das 17h, o terraço do local receberá um set do DJ Raiz. A transmissão oficial da festa da Academia iniciará às 20h e será acompanhada pelos comentários do pesquisador e crítico de cinema do Jornal A TARDE, Rafael Carvalho.

As entradas já estão à venda e dão direito à festa no terraço, à exibição da premiação e à pipoca. O primeiro lote custa R$ 60 e pode ser adquirido até o dia 10 de março. A partir do dia 11, o valor do acesso passa para R$ 80.

As compras devem ser feitas diretamente na bilheteria física do cinema ou por meio do site do Cine Glauber Rocha.