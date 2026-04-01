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O novo filme brutal da Netflix que vai salvar o seu sábado

Suspense intenso transforma desastre natural em luta pela sobrevivência

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

07/04/2026 - 17:31 h | Atualizada em 07/04/2026 - 18:02

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Esse filme da Netflix é a opção perfeita para ver nesta sábado
Esse filme da Netflix é a opção perfeita para ver nesta sábado -

O sábado chegou, trazendo o momento ideal para aproveitar o descanso e assistir a boas histórias, e a Netflix aposta em mais um lançamento para prender a atenção do público.

Disponível desde a última sexta-feira, 10, Ataque Brutal combina desastre, ação e terror em uma trama marcada pelo caos e pela sobrevivência.

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Estrelado por Phoebe Dynevor, o filme apresenta uma cidade litorânea devastada por um furacão que esconde um perigo ainda maior.

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Na história, uma tempestade de categoria 5 toma conta da cidade e provoca uma inundação devastadora. As ruas ficam completamente alagadas e os moradores entram em desespero diante da destruição.

O cenário se torna ainda mais assustador quando a água traz consigo tubarões famintos, ampliando o perigo e transformando a tragédia em uma ameaça constante.

Sobreviver é a única saída

Com os animais invadindo casas e circulando pelas ruas inundadas, os moradores precisam lutar contra todas as ameaças ao redor. Entre eles está Nina, uma mulher grávida que não aceita morrer antes de dar à luz e ouvir seu filho dar o primeiro suspiro.

A narrativa acompanha essa corrida pela sobrevivência em um ambiente completamente hostil, onde qualquer erro pode ser fatal.

Bastidores e produção

O longa é uma produção da Sony Pictures, que decidiu retirá-lo do seu calendário original e firmar um acordo para lançamento exclusivo no streaming. A direção e o roteiro são assinados por Tommy Wirkola, conhecido por Noite Infeliz, enquanto Adam McKay, de Não Olhe Para Cima, atua como um dos produtores.

Além de Phoebe Dynevor, o elenco conta com Whitney Peak (‘Boca de Fumo’) e Djimon Hounsou (‘Diamante de Sangue’). Também participam Matt Nable, Andrew Lees, Alyla Browne, Stacy Clausen e Dante Ubaldi.

Vale a pena assistir?

Para os fãs de terror, tubarões e de tramas movidas por pura adrenalina, o filme é a pedida ideal.

A narrativa investe em tensão constante, com situações extremas que colocam os personagens em perigo a todo momento, criando um ritmo acelerado que prende a atenção e sustenta o suspense ao longo da história.

Mesmo sem ser revolucionário ou uma produção extraordinária, o longa cumpre bem sua proposta ao entregar entretenimento direto e acessível.

É aquele tipo de filme que não exige grandes reflexões, mas funciona perfeitamente para quem busca uma experiência intensa e descompromissada, sendo uma escolha certeira para passar o tempo.

Veja o trailer:

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