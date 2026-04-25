O novo filme de ação eletrizante da Netflix que vai salvar seu sábado

Esse filme da Netflix é ideal para melhorar o seu sábado - Foto: Divulgação

Finalmente sábado e, com o final de semana, nada como um bom filme para assistir e se envolver durante o tempo livre.

Pensando nisso, o novo lançamento da Netflix, Jogo do Predador, que chegou nesta última sexta-feira, 26, à plataforma, surge como uma aposta certeira para quem busca adrenalina, suspense e uma história de sobrevivência capaz de prender do início ao fim.

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Estrelado pela vencedora do Oscar Charlize Theron, o longa reúne um elenco de peso que inclui Taron Egerton e Eric Bana.

A trama acompanha Sasha, uma mulher em luto que busca isolamento na natureza selvagem da Austrália, mas acaba se tornando alvo de um assassino implacável, dando início a um jogo de perseguição brutal.



Sobrevivência em estado máximo

A narrativa se constrói como um intenso jogo de gato e rato, em que a protagonista precisa usar seus instintos para sobreviver em um ambiente hostil enquanto é caçada. Entre paisagens naturais imponentes e perigos constantes, o filme aposta em tensão crescente e decisões limite para conduzir a história.

A direção é assinada por Baltasar Kormákur, conhecido por explorar histórias de sobrevivência extrema, enquanto o roteiro fica por conta de Jeremy Robbins.

Cenários que viram personagens

As filmagens foram realizadas na região de New South Wales, na Austrália, com destaque para as Blue Mountains, cenário que ajuda a potencializar o clima de isolamento e perigo. Segundo o diretor, o ambiente natural desempenha um papel essencial na narrativa, funcionando quase como um personagem.

“Trabalhar nos terrenos acidentados e belíssimos da Austrália com três dos atores mais talentosos e dedicados do mundo, Charlize Theron, Taron Egerton e Eric Bana, é uma alegria imensa –mesmo enquanto os coloco à prova nesta história de sobrevivência única”, comentou Baltasar Kormákur, ao site Tudum.

Desafio físico e emocional

Além da tensão psicológica, o longa também exigiu bastante fisicamente do elenco. Charlize Theron revelou ter sofrido uma fratura no dedo do pé durante as gravações, reforçando o nível de exigência das cenas de ação.

“Este é um suspense psicológico. É realmente uma história sobre sobrevivência, não apenas física, mas também emocional. E é sobre descobrir do que você é feito”, disse a protagonista.

Veja o trailer: