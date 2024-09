Os Anéis de Poder: Veja quando estrearão episódios da 2ª temporada

FENÔMENO DO STREAMING

Os Anéis do Poder chega ao streaming nesta quinta - Foto: Divulgação

A segunda temporada de O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder já chegou no Prime Vídeo. Nesta quinta-feira, 29, os assinantes da plataforma já podem assistir aos três primeiros episódios.

A plataforma de streaming definiu que a temporada terá ao todo oito episódios. A cada semana três novos episódios chegarão na gigante norte-americana. Veja como ficam os próximos lançamentos:

Episódios 1-3 - já disponíveis

Episódio 4: 5 de setembro

Episódio 5: 12 de setembro

Episódio 6: 19 de setembro

Episódio 7: 26 de setembro

Episódio 8: 3 de outubro

A trama de Os Anéis de Poder é situada no mesmo ambiente de O Senhor dos Anéis. O spin-off explora eventos anteriores às histórias clássicas da Terra-média. A história, porém, conta com novos personagens e locais.

Série mais cara da história da TV

Ao todo, a previsão é de que a série tenha cinco temporadas. Os Anéis do Poder chama a atenção por ser a série mais cara da história, com um orçamento estimado em mais de US$ 1 bilhão (aproximadamente R$ 5,3 bilhões, na cotação atual).

As filmagens ocorrem na Nova Zelândia, aproveitando suas paisagens naturais para retratar a Terra-média. O roteiro foi escrito por Patrick McKay e John D. Payne. O elenco da série é formado por Charlie Vickers, Morfydd Clark, Robert Aramayo, Ismael Cruz Córdova, Sophia Nomvete e Max Baldry.