‘Anéis de Poder’: Saiba quando lança cada episódio da 2ª temporada

Na segunda temporada, a trama acompanha o destino da Terra-média após o retorno de Sauron - Foto: Divulgação | Amazon Prime Video

A espera está próxima do fim! ‘O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder’ divulgou nesta segunda-feira, 19, o calendário de lançamento semanal dos episódios da segunda temporada.

A série do Prime Video estreia com três episódios já no dia 29 de agosto, seguidos por exibições semanais às quintas até 3 de outubro.



Veja as datas:

Your next few weeks belong to Sauron. pic.twitter.com/RucO99XISo — The Lord of the Rings on Prime (@TheRingsofPower) August 19, 2024

Na segunda temporada, a trama acompanha o destino da Terra-média após o retorno de Sauron (Charlie Vickers) à forma física. Diante da ameaça, os elfos, humanos e mais também terão que lidar com o perigoso poder dos anéis, que podem salvar todas as raças, ou destruí-las de vez.



A primeira temporada de ‘Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder’ está disponível no Prime Video.

Assista ao trailer: