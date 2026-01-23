Oscar 2026: onde assistir aos 10 indicados a Melhor Filme

‘O Agente Secreto’, de Kleber Mendonça Filho, com Wagner Moura, foi indicado na categoria principal - Foto: Divulgação

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulgou a lista completa de indicados ao Oscar 2026, a principal premiação do cinema mundial, na manhã de quinta-feira, 22. ‘O Agente Secreto’, com Wagner Moura, é um dos destaques, com quatro indicações, incluindo Melhor Filme.

Além do longa brasileiro, títulos como ‘Uma Batalha Após a Outra’, ‘Hamnet: A Vida Antes de Hamlet’, ‘Pecadores’, ‘Marty Supreme’ e ‘Valor Sentimental’ também estão na disputa pelo principal prêmio da cerimônia, que vai acontecer no dia 15 de março.

Para quem ainda não assistiu aos filmes indicados e está interessado em conferir as obras, o Cineinsite A TARDE preparou um guia com sinopses, trailers e informações sobre onde cada produção pode ser vista.

Onde assistir aos 10 indicados a Melhor Filme no Oscar 2026:

O Agente Secreto

Sinopse: Marcelo, um professor de tecnologia de 40 anos, deixa São Paulo e se muda para Recife em busca de recomeço, tentando escapar de um passado violento e obscuro. Porém, ao chegar durante o Carnaval, a cidade mergulha no caos, e Marcelo logo percebe que, longe de encontrar refúgio, atraiu para si a violência da qual sempre tentou fugir.

Onde assistir: Em cartaz nos cinemas (ainda não há previsão para o lançamento digital).

Pecadores

Sinopse: O filme acompanha irmãos gêmeos (Michael B. Jordan) que retornam à cidade natal em busca de redenção, mas veem o passado ressurgir quando uma força maligna passa a persegui-los. À medida que o terror se espalha e ameaça dominar a cidade, eles precisam enfrentar não só um mal sedento por poder e sangue, mas também lendas e mitos que parecem estar na origem do horror. Dirigido por Ryan Coogler, o filme é um thriller intenso com elementos sobrenaturais e clima de mistério.

Onde assistir: HBO Max.

Uma Batalha Após a Outra

Sinopse: Uma Batalha Após a Outra acompanha Bob Ferguson (Leonardo DiCaprio), um ex-revolucionário forçado a sair da aposentadoria quando sua filha é sequestrada por um antigo e cruel inimigo. Ao reunir velhos companheiros de guerrilha, ele enfrenta uma corrida contra o tempo para salvar quem mais ama, confrontando os erros e fantasmas do passado.

Onde assistir: HBO Max.

Bugonia

Sinopse: ‘Bugonia’, dirigido por Yorgos Lanthimos, é uma comédia satírica sobre dois conspiracionistas que sequestram uma poderosa empresária acreditando que ela seja uma alienígena prestes a destruir a Terra. Em meio a um jogo psicológico tenso, sequestradores e investigadores tentam provar que não são tão insanos quanto parecem.

Onde assistir: Disponível para compra e aluguel no Prime Video, Google Play e Apple TV.

F1 - O Filme

Sinopse: F1 acompanha Sonny Hayes (Brad Pitt), um piloto veterano que sai da aposentadoria para mentorar o jovem novato Joshua Pearce (Damson Idris) na escuderia ApexGP. Disposto a arriscar tudo para tornar a equipe competitiva, Sonny descobre que a Fórmula 1 vai muito além das pistas, em um filme produzido por Lewis Hamilton e filmado durante o GP da Inglaterra, com participação de pilotos reais.

Onde assistir: Apple TV.

Frankenstein

Sinopse: Na adaptação de Guillermo del Toro para o clássico de Mary Shelley, Frankenstein acompanha o cientista Victor Frankenstein, que desafia os limites da ciência ao criar uma criatura viva. O experimento resulta em uma tragédia para criador e criação, quando o monstro, rejeitado, passa a buscar vingança contra aquele que brincou de ser Deus.

Onde assistir: Netflix.

Hamnet: A Vida Antes de Hamlet

Sinopse: Hamnet: A Vida Antes de Hamlet retrata a tragédia vivida por William e Agnes Shakespeare após a morte de seu filho de 11 anos durante as pragas do século XVI. Narrada a partir do ponto de vista de Agnes, a história explora o luto, a vida doméstica e a perda, revelando como essa dor íntima influenciou a criação de Hamlet.

Onde assistir: Em cartaz nos cinemas.

Marty Supreme

Sinopse: Marty Supreme acompanha Marty Reisman (Timothée Chalamet), um malandro que sai das apostas ilegais em Manhattan para se tornar uma lenda do tênis de mesa. Recusando a vida precarizada da Nova York dos anos 1950, ele desafia seus limites, conquista títulos históricos e, ao buscar a grandeza, acumula também rivais e inimigos.

Onde assistir: Em cartaz nos cinemas.

Valor Sentimental

Sinopse: Valor Sentimental explora a relação conturbada entre um pai distante e suas duas filhas, marcada por feridas que atravessam décadas. Gustav, um renomado diretor de cinema, tenta se reconectar com a família ao escalar a filha Nora para seu filme de retorno, mas, após a recusa dela, entrega o papel a uma jovem estrela de Hollywood, que acaba no centro de um drama familiar profundo e íntimo.

Onde assistir: Em cartaz nos cinemas.

Sonhos de Trem

Sinopse: ‘Sonhos de Trem’ acompanha Robert Grainier (Joel Edgerton), um madeireiro que ajuda a expandir as ferrovias no início do século XX. Marcado pela solidão e pelo trabalho exaustivo, ele se afasta da família e, após uma tragédia devastadora, passa a revisitar as perdas e os vínculos que definiram sua vida em um mundo em rápida transformação.

Onde assistir: Netflix.