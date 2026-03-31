Panorama de Cinema encerra com documentário e show no Glauber Rocha

A obra acompanha os caminhos de Letieres - Foto: Divulgação

A trajetória do maestro Letieres Leite será celebrada no encerramento do Panorama Internacional Coisa de Cinema, que acontece nesta terça-feira, 1º, em Salvador. A última noite do evento reúne exibição de documentário, apresentação musical e cerimônia de premiação, com acesso gratuito ao público no Cine Glauber Rocha.

A programação começa às 18h com o documentário 'As travessias de Letieres Leite', dirigido por Iris de Oliveira e Day Sena. Os ingressos podem ser retirados a partir das 17h. O filme percorre a trajetória do artista (1959-2021) a partir de depoimentos do próprio maestro, além de relatos de músicos, alunos e parceiros.

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A obra acompanha os caminhos de Letieres desde o início como músico autodidata até suas contribuições para a música brasileira como arranjador, produtor e diretor musical, incluindo o período de estudos na Europa.

O longa também destaca a pesquisa do maestro sobre a herança das matrizes africanas na música popular brasileira, que resultou na criação do método Universo Percussivo Baiano (UPB) e na aplicação do conceito de “corpo que dança”.

Após a exibição, o público poderá conferir o show do Rumpilezzinho, formado por jovens músicos do laboratório criado por Letieres. A apresentação acontece no foyer do cinema e reúne sopros, percussão, cordas e instrumentos harmônicos, com repertório baseado em “composições instantâneas” desenvolvidas coletivamente a partir dos princípios do UPB.



Na sequência, o festival realiza a cerimônia de premiação das mostras competitivas Nacional, Baiana e Internacional, contemplando produções de longa e curta-metragem.

Pelo terceiro ano consecutivo, os filmes da Competitiva Baiana concorrem ao Prêmio Flávia Abubakir, que concede R$ 50 mil ao melhor longa e R$ 10 mil ao melhor curta. Já o Canal Brasil entrega um prêmio de aquisição de R$ 15 mil para um curta.