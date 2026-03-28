Paolla Oliveira e Bella Campos vão estrelar filme sensual da Netflix

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Filme promete uma narrativa provocadora sobre desejo, poder e os limites das relações - Foto: Divulgação | Netflix

A Netflix iniciou as gravações de ‘A Estranha na Cama’, novo thriller nacional com direção de Esmir Filho (‘Homem com H’) e roteiro de Raphael Montes (‘Bom Dia, Verônica’).

O filme é baseado no livro homônimo e inédito de Raphael que será lançado ainda este ano. A gigante do streaming já divulgou as primeiras imagens oficiais do elenco. Confira abaixo:

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Elenco e história

Protagonizado por Paolla Oliveira (‘Vale Tudo’), Bella Campos (‘Vale Tudo’) e Emílio Dantas (‘A Força do Querer’), o longa acompanha um casal em crise que decide abrir a relação como última tentativa de salvar o casamento.

Porém, o que começa como um acordo libertador rapidamente evolui para um jogo intrigante de mentiras e segredos.

O filme promete uma narrativa provocadora sobre desejo, poder e os limites das relações. Também integram o elenco Kelner Macêdo (‘Tremembé’), Vera Fischer (‘Laços de Família’) e Paulo Betti (‘Império).