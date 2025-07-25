NOVIDADE
O que Paulo Vieira revelou sobre os próximos passos de Pablo e Luisão
Série humorística foi lançada em maio deste ano
Por Agatha Victoria*
As expectativas para a segunda temporada de Pablo e Luisão já crescem entre os fãs da trama.
Em entrevista ao Portal A TARDE, Paulo Vieira, idealizador da produção,comentou sobre as novas temporadas e surpreendeu ao revelar a possibilidade de a Globo produzir uma terceira fase da série.
“Já estamos conversando com a Globo sobre a segunda temporada. A Globo quer fazer a segunda e a terceira também”, afirmou o humorista.
Paulo também falou sobre o processo de criação da nova temporada e o número de episódios que poderão ser incluídos:
“Conversando com meu irmão, que é meu primeiro passo no processo criativo, assim, eu e ele, a gente está vendo quantos episódios temos e quantas temporadas ainda queremos fazer.”
A série, criada por Paulo Vieira e lançada em maio de 2025, foi um grande sucesso nos Estúdios Globo, recebendo elogios de internautas.
“Achei ótimo! Divertido, a gente esquece qualquer tristeza. Elenco divino, roteiro incrível, tudo de bom e muito bem feito em todos os detalhes”, comentou uma internauta.
Outra espectadora também enalteceu a produção: “A série é linda. A atuação é impecável, o roteiro foi esculpido, alisado, beijado e entregue pra gente. Impossível não se apaixonar pelo trabalho, é primoroso".
Sobre Pablo e Luisão
Pablo e Luisão, série de humor da Globoplay criada por Paulo Vieira, é inspirada nas histórias do pai do humorista e do melhor amigo dele, Pablo.
Paulo utiliza episódios vividos por sua família durante a infância e adolescência como base para a narrativa da série.
A trama se destaca pela fluidez da narrativa, humor sarcástico, cortes rápidos e edição ágil, com intervenções lúdicas que reforçam o tom cômico.
O elenco conta com grandes nomes da televisão brasileira: Ailton Graça interpreta Luisão Vieira, Otávio Muller dá vida ao melhor amigo Pablo, e Dira Paes interpreta a mãe do humorista.
*Sob supervisão de Bianca Carneiro
