Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NOVIDADE

O que Paulo Vieira revelou sobre os próximos passos de Pablo e Luisão

Série humorística foi lançada em maio deste ano

Por Agatha Victoria*

25/07/2025 - 16:01 h | Atualizada em 25/07/2025 - 16:12
Pablo e Luisão é renovada para a segunda temporada
Pablo e Luisão é renovada para a segunda temporada -

As expectativas para a segunda temporada de Pablo e Luisão já crescem entre os fãs da trama.

Em entrevista ao Portal A TARDE, Paulo Vieira, idealizador da produção,comentou sobre as novas temporadas e surpreendeu ao revelar a possibilidade de a Globo produzir uma terceira fase da série.

“Já estamos conversando com a Globo sobre a segunda temporada. A Globo quer fazer a segunda e a terceira também”, afirmou o humorista.

Leia Também:

10 filmes de comédia na Netflix para rir até esquecer dos problemas
Luedji Luna estreia como atriz ao lado de Seu Jorge: “Muito desafiante”
Saiba quais personagens estarão em Mortal Kombat 2

Paulo também falou sobre o processo de criação da nova temporada e o número de episódios que poderão ser incluídos:

“Conversando com meu irmão, que é meu primeiro passo no processo criativo, assim, eu e ele, a gente está vendo quantos episódios temos e quantas temporadas ainda queremos fazer.”

A série, criada por Paulo Vieira e lançada em maio de 2025, foi um grande sucesso nos Estúdios Globo, recebendo elogios de internautas.

“Achei ótimo! Divertido, a gente esquece qualquer tristeza. Elenco divino, roteiro incrível, tudo de bom e muito bem feito em todos os detalhes”, comentou uma internauta.

Outra espectadora também enalteceu a produção: “A série é linda. A atuação é impecável, o roteiro foi esculpido, alisado, beijado e entregue pra gente. Impossível não se apaixonar pelo trabalho, é primoroso".

Sobre Pablo e Luisão

Pablo e Luisão, série de humor da Globoplay criada por Paulo Vieira, é inspirada nas histórias do pai do humorista e do melhor amigo dele, Pablo.

Paulo utiliza episódios vividos por sua família durante a infância e adolescência como base para a narrativa da série.

A trama se destaca pela fluidez da narrativa, humor sarcástico, cortes rápidos e edição ágil, com intervenções lúdicas que reforçam o tom cômico.

O elenco conta com grandes nomes da televisão brasileira: Ailton Graça interpreta Luisão Vieira, Otávio Muller dá vida ao melhor amigo Pablo, e Dira Paes interpreta a mãe do humorista.

*Sob supervisão de Bianca Carneiro

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Pablo e Luisão paulo vieira

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Pablo e Luisão é renovada para a segunda temporada
Play

Globo pede desculpas a Fernanda Torres após atitude com Oscar; entenda

Pablo e Luisão é renovada para a segunda temporada
Play

Globo de Ouro: reação de atrizes que perderam para Fernanda Torres surpreende

Pablo e Luisão é renovada para a segunda temporada
Play

VÍDEO: Fernanda Torres chega ao tapete vermelho do Globo de Ouro

Pablo e Luisão é renovada para a segunda temporada
Play

"Malês" participa do Festival Internacional do Audiovisual Negro do Brasil, em Salvador

x