'Pecadores' assusta Salvador em exibição gigante do Open Air Brasil

Terror 'Pecadores' (Sinners) é estrelado por Michael B. Jordan - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

A segunda semana do Open Air Brasil em Salvador trouxe uma dose de suspense e gritos à beira-mar nesta terça-feira, 7, com a exibição do aguardado filme de terror 'Pecadores' (Sinners), estrelado por Michael B. Jordan.

O evento, apresentado pelo Ministério da Cultura e Nubank, em parceria com o Grupo A TARDE, transformou o Centro de Convenções de Salvador em um verdadeiro espetáculo cinematográfico, e não apenas pela tela de 325 m², equivalente a uma quadra de tênis, mas pela energia de um público pronto para encarar o medo sob o céu da capital baiana.

Em Pecadores, os irmãos gêmeos Smoke e Stack voltam à cidade natal nos Estados Unidos em 1932 para tentar reconstruir suas vidas e escapar de um passado conturbado. Mas o que deveria ser um recomeço se transforma em pesadelo quando uma força maligna começa a assombrar o lugar, trazendo à tona traumas e lendas que ameaçam toda a comunidade.

O susto é do tamanho da tela

A equipe do Portal A TARDE conversou com o público que encarou a sessão. Entre os espectadores, havia quem estivesse ali em busca de pura emoção. Sander Lumumba resumiu o sentimento com humor: “Eu espero que o susto seja tão grande quanto a tela”, brincou.

Para ele, o Open Air oferece algo que vai além da simples exibição: “Filme de terror ao ar livre é uma coisa que a gente não vê por aí todo dia. Acho que tudo vai ficar ainda mais imersivo com esse formato”.

O jornalista Luiz Vinycios também marcou presença e confessou estar animado com a experiência inédita. Para ele, o clima da noite ajudou a criar a atmosfera perfeita para o terror. “Já estou sentindo um frio, tanto pela temperatura quanto pela emoção. Acho que com a experiência ao ar livre, o filme vai se tornar ainda mais interessante”.

Sander Lumumba quer susto do tamanho da tela | Foto: Beatriz Santos | Ag. A TARDE

Quem também quis testar seus limites foi Lucas Andrade, que vê o evento como uma oportunidade de viver o cinema de forma mais intensa.

“Eu tô curioso pra ver como é sentir o medo fora de uma sala de cinema. O fato de estar ao ar livre tira um pouco da segurança e dá um suspense a mais. Qualquer barulho do vento, som do público ou sombra pode assustar de verdade. Isso torna tudo mais imprevisível e, pra um filme de terror, isso é perfeito”.

Lucas escolheu Pecadores não apenas pelo gênero, mas pela proposta do filme. “Gostei da mistura de suspense com crítica social. É um terror psicológico que promete muito. E o Open Air tem essa vibe de experiência completa, não é só assistir, é sentir o filme”.

“Assistir terror em grupo tem um clima único, todo mundo grita, ri, se assusta junto. E fazer isso ao ar livre, numa tela enorme, é uma oportunidade que a gente não tem todo dia”, concluiu Mariana Silva, resumindo o sentimento de quem está pronto para viver essa noite inesquecível sob as estrelas.

| Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

