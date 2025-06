'Pior' filme de terror viraliza na web e diretor alerta: "Não veja"

Longa ganhou notoriedade por seu formato de found-footage - Foto: Reprodução | Youtube

Um filme lançado em 2011 voltou a causar alvoroço na internet após ganhar destaque nas redes sociais. Classificado por muitos como um dos longas mais perturbadores do gênero terror psicológico, a produção tem levado espectadores a relatar dificuldades para dormir e sensações de pânico após assistirem ao filme.

Trata-se de 'Megan Is Missing', dirigido por Michael Goi. Produzido em 2006, mas lançado apenas cinco anos depois, o filme ganhou notoriedade por seu formato de found-footage e por abordar de forma crua e explícita os perigos de interações virtuais com desconhecidos, principalmente no universo adolescente.

O que é um filme no formato found-footage?

Found-footage é uma técnica cinematográfica em que as imagens e sons são apresentados como se fossem filmagens reais feitas pelos próprios personagens e pessoas envolvidas na história. Essas gravações seriam depois “encontradas” e exibidas ao público. A ideia central é criar a ilusão de que o filme é um documentário, um relato autêntico de eventos reais, ou um conjunto de vídeos amadores descobertos.

Qual a história de Megan is Missing?

A história acompanha Megan Stewart, uma garota de 14 anos que desaparece após marcar um encontro com um garoto que conheceu na internet. Ao longo do filme, o espectador é confrontado com cenas de violência e abuso sexual, que fizeram com que a produção fosse banida em países como a Nova Zelândia. O diretor afirmou que o filme foi baseado em diversos casos reais de desaparecimento de crianças e adolescentes.

Alerta do diretor

Apesar de ter tido recepção discreta em seu lançamento, Megan Is Missing viralizou durante a pandemia de covid-19, especialmente no TikTok. Usuários da plataforma compartilharam reações assustadas e angustiadas após assistirem ao filme, o que levou o diretor a se pronunciar diretamente por meio da rede.

"Olá meus amigos do TikTok, aqui é Michael Goi, o roteirista e diretor de Megan Is Missing, e eu recebi uma ligação de Amber Perkins, a protagonista do meu filme, dizendo que estava explodindo no TikTok", disse.

Ele continuou o alerta: "Eu não tive a oportunidade de dar o alerta que eu geralmente dava para as pessoas antes de assistirem Megan Is Missing, que é: não veja no meio da noite, não veja sozinho, e se você vir as palavras 'Foto número 1' aparecendo na sua tela, você tem aproximadamente quatro segundos para parar o filme se você já estiver assustado, antes de começar a ver coisas que muitos de vocês não querem ver."

"Então, eu peço desculpas aos que viram, e estão postando sobre como o filme os aterrorizou, e deixo o aviso aos que ainda estão considerando ver", finalizou.

O alerta de Goi se tornou quase tão comentado quanto o próprio filme, principalmente por antecipar o impacto de uma das cenas mais brutais da produção, conhecida justamente como “Foto número 1”.

Michael Goi estreou na direção de longas com esse projeto. Após ele, o cineasta passou a trabalhar em séries conhecidas do público, como American Horror Story, Riverdale, Monstro do Pântano e O Mundo Sombrio de Sabrina, além do filme A Possessão de Mary.

Onde assistir Megan is Missing?

Importante frisar: o filme contém cenas de tortura e violência sexual explícita, e não é recomendado para pessoas sensíveis e para menores de 18 anos. Infelizmente ou felizmente, a produção não está disponível em serviços de streaming ou aluguel digital.

Veja o trailer