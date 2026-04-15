Quatro cidades baianas terão cinema gratuito nas próximas semanas

Siga o A TARDE no Google

Cine Petrobras - Foto: Divulgação

Quatro cidades baianas terão cinema gratuito nos dias 20 e 21 de abril, período do feriado de Tiradentes, comemorado na próxima terça-feira. A ação integra o projeto Cine Petrobras que vai contemplar os municípios Entre Rios, Alagoinhas, Valença e Itamaraju.

Todos os participantes terão direito a pipoca e refrigerante grátis. A carreta itinerante se transforma em uma sala de cinema de alta tecnologia, com intuito de levar cultura e diversão gratuitamente para a população.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O cinema conta com sala climatizada, poltronas confortáveis e tecnologia de ponta. A acessibilidade inclui recursos audiovisuais, espaço para cadeirantes e elevador de acesso.

O projeto permanecerá dois dias em cada município com grandes sucessos. Devido às vagas limitadas, os interessados em participar devem ir até a carreta antecipadamente, no dia do evento, para garantir a retirada dos ingressos.

Confira a programação

Entre Rios - Praça da Igreja Matriz (Praça Barão do Rio Branco

20 de abril, 18:30 - Divertida Mente 2

21 de abril, 13h - Harold e o Lápis Mágico

21 de abril, 14h30 - Meu Malvado Favorito 4

21 de abril, 16h - Os Caras Malvados 2

21 de abril, 18h - Elio

21 de abril, 20h - Smurfs

Alagoinhas - em frente ao Estádio Municipal Carneirão (Rua Marcelo L. Pereira)

23 de abril, 18h30 - Divertida Mente 2

24 de abril, 18h30 - Smurfs

Valença - em frente ao Portal Rio Una (Rua Maestro Barrinha)

28 de abril, 18h30 - Divertida Mente 2

29 de abril, 18h30 - Smurfs

Itamaraju - ao lado da Rodoviária (Praça Castelo Branco)

3 de maio, 13h - Harold e o Lápis Mágico

3 de maio, 14h30 - Meu Malvado Favorito 4

3 de maio, 16h - Os Caras Malvados 2

3 de maio, 18h - Elio

3 de maio, 20h - Smurfs

4 de maio, 18h30 - Divertida Mente 2

Sobre o projeto

Ao todo, o projeto passará por 30 municípios de 10 estados do Nordeste, Sudeste e Sul brasileiros:

Bahia;

Ceará;

Rio Grande do Norte;

Paraíba;

Pernambuco;

Sergipe;

Espírito Santo;

Rio de Janeiro;

São Paulo;

Rio Grande do Sul.

No estilo transformer, a carreta cinema se expande e vira uma sala de cinema climatizada com poltronas confortáveis, sistema de som e imagem digitais, além de cabine para distribuição de pipoca e refrigerante.

A iniciativa é aprovada pelo Ministério da Cultura e viabilizada pela Lei de Incentivo à Cultura, com patrocínio da Petrobras, execução da Cepar Comunicação e apoio das prefeituras dos municípios.

