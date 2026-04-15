CINE PETROBRAS
Quatro cidades baianas terão cinema gratuito nas próximas semanas
Todos os participantes têm direito a pipoca e refrigerante grátis
Quatro cidades baianas terão cinema gratuito nos dias 20 e 21 de abril, período do feriado de Tiradentes, comemorado na próxima terça-feira. A ação integra o projeto Cine Petrobras que vai contemplar os municípios Entre Rios, Alagoinhas, Valença e Itamaraju.
Todos os participantes terão direito a pipoca e refrigerante grátis. A carreta itinerante se transforma em uma sala de cinema de alta tecnologia, com intuito de levar cultura e diversão gratuitamente para a população.
O cinema conta com sala climatizada, poltronas confortáveis e tecnologia de ponta. A acessibilidade inclui recursos audiovisuais, espaço para cadeirantes e elevador de acesso.
O projeto permanecerá dois dias em cada município com grandes sucessos. Devido às vagas limitadas, os interessados em participar devem ir até a carreta antecipadamente, no dia do evento, para garantir a retirada dos ingressos.
Confira a programação
Entre Rios - Praça da Igreja Matriz (Praça Barão do Rio Branco
- 20 de abril, 18:30 - Divertida Mente 2
- 21 de abril, 13h - Harold e o Lápis Mágico
- 21 de abril, 14h30 - Meu Malvado Favorito 4
- 21 de abril, 16h - Os Caras Malvados 2
- 21 de abril, 18h - Elio
- 21 de abril, 20h - Smurfs
Alagoinhas - em frente ao Estádio Municipal Carneirão (Rua Marcelo L. Pereira)
- 23 de abril, 18h30 - Divertida Mente 2
- 24 de abril, 18h30 - Smurfs
Valença - em frente ao Portal Rio Una (Rua Maestro Barrinha)
- 28 de abril, 18h30 - Divertida Mente 2
- 29 de abril, 18h30 - Smurfs
Itamaraju - ao lado da Rodoviária (Praça Castelo Branco)
- 3 de maio, 13h - Harold e o Lápis Mágico
- 3 de maio, 14h30 - Meu Malvado Favorito 4
- 3 de maio, 16h - Os Caras Malvados 2
- 3 de maio, 18h - Elio
- 3 de maio, 20h - Smurfs
- 4 de maio, 18h30 - Divertida Mente 2
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Sobre o projeto
Ao todo, o projeto passará por 30 municípios de 10 estados do Nordeste, Sudeste e Sul brasileiros:
- Bahia;
- Ceará;
- Rio Grande do Norte;
- Paraíba;
- Pernambuco;
- Sergipe;
- Espírito Santo;
- Rio de Janeiro;
- São Paulo;
- Rio Grande do Sul.
No estilo transformer, a carreta cinema se expande e vira uma sala de cinema climatizada com poltronas confortáveis, sistema de som e imagem digitais, além de cabine para distribuição de pipoca e refrigerante.
A iniciativa é aprovada pelo Ministério da Cultura e viabilizada pela Lei de Incentivo à Cultura, com patrocínio da Petrobras, execução da Cepar Comunicação e apoio das prefeituras dos municípios.
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