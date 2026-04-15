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CINE PETROBRAS

Quatro cidades baianas terão cinema gratuito nas próximas semanas

Todos os participantes têm direito a pipoca e refrigerante grátis

Luiza Nascimento
Por

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Cine Petrobras
Cine Petrobras -

Quatro cidades baianas terão cinema gratuito nos dias 20 e 21 de abril, período do feriado de Tiradentes, comemorado na próxima terça-feira. A ação integra o projeto Cine Petrobras que vai contemplar os municípios Entre Rios, Alagoinhas, Valença e Itamaraju.

Todos os participantes terão direito a pipoca e refrigerante grátis. A carreta itinerante se transforma em uma sala de cinema de alta tecnologia, com intuito de levar cultura e diversão gratuitamente para a população.

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O cinema conta com sala climatizada, poltronas confortáveis e tecnologia de ponta. A acessibilidade inclui recursos audiovisuais, espaço para cadeirantes e elevador de acesso.

O projeto permanecerá dois dias em cada município com grandes sucessos. Devido às vagas limitadas, os interessados em participar devem ir até a carreta antecipadamente, no dia do evento, para garantir a retirada dos ingressos.

Confira a programação

Entre Rios - Praça da Igreja Matriz (Praça Barão do Rio Branco

  • 20 de abril, 18:30 - Divertida Mente 2
  • 21 de abril, 13h - Harold e o Lápis Mágico
  • 21 de abril, 14h30 - Meu Malvado Favorito 4
  • 21 de abril, 16h - Os Caras Malvados 2
  • 21 de abril, 18h - Elio
  • 21 de abril, 20h - Smurfs

Alagoinhas - em frente ao Estádio Municipal Carneirão (Rua Marcelo L. Pereira)

  • 23 de abril, 18h30 - Divertida Mente 2
  • 24 de abril, 18h30 - Smurfs

Valença - em frente ao Portal Rio Una (Rua Maestro Barrinha)

  • 28 de abril, 18h30 - Divertida Mente 2
  • 29 de abril, 18h30 - Smurfs

Itamaraju - ao lado da Rodoviária (Praça Castelo Branco)

  • 3 de maio, 13h - Harold e o Lápis Mágico
  • 3 de maio, 14h30 - Meu Malvado Favorito 4
  • 3 de maio, 16h - Os Caras Malvados 2
  • 3 de maio, 18h - Elio
  • 3 de maio, 20h - Smurfs
  • 4 de maio, 18h30 - Divertida Mente 2

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Sobre o projeto

Ao todo, o projeto passará por 30 municípios de 10 estados do Nordeste, Sudeste e Sul brasileiros:

  • Bahia;
  • Ceará;
  • Rio Grande do Norte;
  • Paraíba;
  • Pernambuco;
  • Sergipe;
  • Espírito Santo;
  • Rio de Janeiro;
  • São Paulo;
  • Rio Grande do Sul.

No estilo transformer, a carreta cinema se expande e vira uma sala de cinema climatizada com poltronas confortáveis, sistema de som e imagem digitais, além de cabine para distribuição de pipoca e refrigerante.

A iniciativa é aprovada pelo Ministério da Cultura e viabilizada pela Lei de Incentivo à Cultura, com patrocínio da Petrobras, execução da Cepar Comunicação e apoio das prefeituras dos municípios.

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Tags:

Bahia cinema Cultura

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