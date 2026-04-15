Essa série curta da Netflix chegou ao TOP 10 e é ideal para sua quarta
Produção mistura ação, drama e nostalgia
Estamos no meio da semana, mas o desejo de maratonar boas produções nunca acaba. Pensando nisso, a Netflix tem uma série pouco conhecida recém-chegada ao catálogo que promete melhorar sua quarta-feira e fazer parte da sua maratona ao longo da semana.
Mesmo lançada originalmente em 2019, Deadly Class só agora ganhou espaço na plataforma, e já aparece no TOP 10. Com apenas 10 episódios, a série aposta em uma trama intensa e cheia de reviravoltas, misturando ação e drama em um universo nada convencional.
Leia Também:
A recepção também reforça o interesse: são 7,5/10 no IMDb, além de 65% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes e impressionantes 90% de aprovação do público na mesma plataforma.
Baseada nos quadrinhos de Rick Remender e Wes Craig, a produção conta com os irmãos Russo — diretores de Vingadores: Ultimato — como produtores-executivos.
Ambientada em um cenário inspirado na cultura dos anos 1980, a história acompanha jovens inseridos em uma realidade brutal, onde sobreviver é parte do aprendizado.
Com esse pano de fundo eletrizante e personagens marcantes, a série se destaca como uma opção rápida e viciante para quem busca algo diferente no streaming.
Uma escola nada convencional
Marcus Lopez (Benjamin Wadsworth), um adolescente desiludido com a vida, é selecionado para estudar na escola secundária para assassinos.
Enquanto é submetido a treinamentos rigorosos e tenta manter seu currículo impecável, esse jovem ainda precisa ter em mente que, no mundo em que ele vive, qualquer descuido de sua parte pode ser fatal.
Os professores são chefes da máfia, serial killers e assassinos em massa que estão lá para ensinar aos jovens tudo que é possível sobre matanças no geral. A HQ é publicada desde 2014 nos EUA.
Elenco conhecido do público
O elenco conta com nomes como Benedict Wong (Doutor Estranho no Multiverso da Loucura), Benjamin Wadsworth (Teen Wolf) e Lana Condor (Para Todos os Garotos que já Amei).
O elenco é composto por Benjamin Wadsworth (Marcus), Benedict Wong (Mestre Lin), Lana Condor (Saya), Maria Gabriela de Faria (Maria), Liam James (Billy), Michel Duval (Chico), Luke Tennie (Willie), Siobhan Williams (Brandy).
