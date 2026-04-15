Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Essa série curta da Netflix chegou ao TOP 10 e é ideal para sua quarta

Produção mistura ação, drama e nostalgia

Beatriz Santos
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Estamos no meio da semana, mas o desejo de maratonar boas produções nunca acaba. Pensando nisso, a Netflix tem uma série pouco conhecida recém-chegada ao catálogo que promete melhorar sua quarta-feira e fazer parte da sua maratona ao longo da semana.

Mesmo lançada originalmente em 2019, Deadly Class só agora ganhou espaço na plataforma, e já aparece no TOP 10. Com apenas 10 episódios, a série aposta em uma trama intensa e cheia de reviravoltas, misturando ação e drama em um universo nada convencional.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A recepção também reforça o interesse: são 7,5/10 no IMDb, além de 65% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes e impressionantes 90% de aprovação do público na mesma plataforma.

Baseada nos quadrinhos de Rick Remender e Wes Craig, a produção conta com os irmãos Russo — diretores de Vingadores: Ultimato — como produtores-executivos.

Ambientada em um cenário inspirado na cultura dos anos 1980, a história acompanha jovens inseridos em uma realidade brutal, onde sobreviver é parte do aprendizado.

Com esse pano de fundo eletrizante e personagens marcantes, a série se destaca como uma opção rápida e viciante para quem busca algo diferente no streaming.

Uma escola nada convencional

Marcus Lopez (Benjamin Wadsworth), um adolescente desiludido com a vida, é selecionado para estudar na escola secundária para assassinos.

Enquanto é submetido a treinamentos rigorosos e tenta manter seu currículo impecável, esse jovem ainda precisa ter em mente que, no mundo em que ele vive, qualquer descuido de sua parte pode ser fatal.

A trama acompanha Marcus Lopez, um jovem que vê sua vida mudar quando é recrutado para fazer parte de uma escola de assassinos.

Os professores são chefes da máfia, serial killers e assassinos em massa que estão lá para ensinar aos jovens tudo que é possível sobre matanças no geral. A HQ é publicada desde 2014 nos EUA.

Elenco conhecido do público

O elenco conta com nomes como Benedict Wong (Doutor Estranho no Multiverso da Loucura), Benjamin Wadsworth (Teen Wolf) e Lana Condor (Para Todos os Garotos que já Amei).

O elenco é composto por Benjamin Wadsworth (Marcus), Benedict Wong (Mestre Lin), Lana Condor (Saya), Maria Gabriela de Faria (Maria), Liam James (Billy), Michel Duval (Chico), Luke Tennie (Willie), Siobhan Williams (Brandy).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Netflix séries

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Essa série curta é perfeita para maratonar na Netflix
Play

O novo filme surpreendente da Netflix que vai salvar o seu sábado

Essa série curta é perfeita para maratonar na Netflix
Play

Super Mario e mais: veja o que está passando no cinema em Salvador

Essa série curta é perfeita para maratonar na Netflix
Play

4 séries criminais escondidas no streaming que vão bugar sua mente

Essa série curta é perfeita para maratonar na Netflix
Play

O novo filme emocionante da Netflix que já alcançou o TOP 10

x